El Sindicado Profesional de la Ertzaintza pide a Belarra "tener la boquita callada" tras deslizar que habría "policías infiltrados" detrás de los altercados en Bilbao

El contexto Esta mañana, la secretaria general de Podemos ha asegurado en el Congreso que tras estos episodios de violencia podría haber "policías infiltrados o personas de extrema derecha".

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha comentado desde el Congreso de los Diputados sobre los recientes disturbios en Bilbao, sugiriendo la posible implicación de "policías infiltrados o personas de extrema derecha". Ante estas declaraciones, Juan Carlos Sáenz, portavoz del Sindicato Profesional de la Ertzaintza, ha instado a Belarra a acudir al juzgado si posee pruebas, criticando sus palabras por cuestionar la profesionalidad de las fuerzas de seguridad. Sáenz ha aconsejado a Belarra que "lo mejor que puede hacer es tener la boquita callada" y ha cuestionado su intervención en el asunto.

Este martes, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha hablado desde la sala de prensa del Congreso de los Diputados sobre los disturbios que han tenido lugar en las últimas horas en Bilbao. La líder de la formación morada ha asegurado que "no sabemos lo que está pasando", aunque ha afirmado que tras estos episodios de violencia podría haber "policías infiltrados o personas de extrema derecha".

Ante estas palabras, el portavoz del Sindicado Profesional de la Ertzaintza, Juan Carlos Sáenz, ha pedido a la líder de Podemos que "si tiene pruebas, vaya al juzgado".

"No puede lanzar una piedra como esta poniendo en tela de juicio la profesionalidad de las fuerzas de seguridad", ha asegurado Sáenz, defendiendo que "lo mejor que puede hacer" Belarra en estos momentos "es tener la boquita callada".

"Si no sabes, ¿para qué te metes?", ha preguntado el portavoz del sindicato policial a Ione Belarra, que ha lamentado que la dirigente de Podemos "acuse a la policía de unos hechos tan graves".

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