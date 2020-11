La 'Ley Celaá' inicia su trámite parlamentario. Tras aprobarse en el Congreso, ahora tiene que pasar por el Senado y es previsible que salga adelante sin cambios. ¿Y eso qué va a suponer? Pues con el calendario sobre la mesa, en el curso 2021/2022 podría aplicarse ya esta nueva ley educativa, la octava en democracia y, lamentablemente, casi con toda seguridad no será la última, dado el justísimo apoyo conseguido en el Parlamento: ha salvado el trámite con solo un voto de más sobre la mayoría necesaria. No ha sido posible el consenso. Y desde el PP ya han adelantado que cuando lleguen al Gobierno, la cambiarán.

¿Pero por qué no ha sido posible el consenso? ¿Qué supone esta reforma para que haya provocado esta enorme fractura? ¿Es verdad que desaparece el castellano de las escuelas, y la enseñanza especial? Esto es lo principal sobre las grandes polémicas que está provocando esta reforma:

Eliminación del castellano como lengua vehicular

La nueva reforma educativa no incluye el castellano como lengua vehicular en la enseñanza. Para algunos grupos de la oposición, es anticonstitucional y una cesión al independentismo catalán. Ahora serán las comunidades autónomas quienes garantizarán el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas tanto en castellano como en sus respectivas lenguas cooficiales en base a la Constitución, los estatutos de autonomía y la normativa aplicable. Al finalizar la educación básica, los alumnos deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente.

Educación concertada

La 'Ley Celaá' contempla que tanto los centros públicos como privados concertados no podrán percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias. Este motivo ha llevado a la enseñanza concertada a convocar movilizaciones.

La Religión no contará para acceder a becas

La asignatura de Religión podrá seguir ofertándose pero recuerda que "el derecho de un estudiante a recibir formación religiosa no debe convertirse en una obligación para quienes no opten por esta formación, como impuso la LOMCE", dicen los promotores. La nota de Religión no contará para becas o el expediente y ahora no tendrá asignatura espejo, como era hasta ahora Valores Éticos, para los que no quisieran religión.

Por otra parte, los alumnos que no escojan religión no tendrán que estudiar una materia alternativa, que hasta ahora era Valores. Sin embargo, se ha incluido una asignatura obligatoria, Valores Cívicos y Éticos, en 5º o 6º de primaria y en 4º de la ESO. Una especie de Educación para la Ciudadanía renovada que incluye temas como igualdad de género, educación digital o sostenibilidad.

Segregación por sexos e igualdad de género

La norma incluye que los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas y no separarán al alumnado por su género. Promoverán la presencia de alumnado masculino en estudios con notoria mayor matrícula de mujeres. Los currículos y los libros de texto y demás materiales educativos no contendrán estereotipos sexistas.

Pasar de curso con asignaturas suspensas

Según el informe, los alumnos promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que las materias no superadas le permita seguir con éxito el curso siguiente. En todo caso, promocionarán quienes hayan alcanzado los objetivos de las materias o tengan evaluación negativa en una o dos materias. La permanencia en el mismo curso se considerará excepcional. El alumno podrá permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria.

La educación especial

La educación especial ha pedido también la supresión de una disposición de la ley que permitiría cerrar estos centros. Según la 'Plataforma Inclusiva Sí, Especial También', esta disposición abre la puerta a que las comunidades autónomas vacíen los centros de educación especial de alumnos para, progresivamente, "transformarlos en centros de recursos, sin apenas alumnado". El proyecto de ley recoge que "las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna".

Contratación de docentes sin máster específico

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha defendido la contratación de docentes sin máster específico ya que, a su juicio, la situación actual "obligaba" a reforzar las plantillas de manera urgente: "Ello puede implicar que, en algunos casos, ciertamente pocos, pero no desdeñables, no se disponga de candidatos suficientes idóneos. No resulta aceptable que haya grupos de estudiantes sin docentes".

Estos son, en resumen, los puntos más destacados de la 'Ley Celaá'.

Castellano

Deja de figurar como lengua vehicular de la enseñanza y como lengua oficial del Estado. Las administraciones garantizarán el derecho a recibir enseñanzas en castellano y en lenguas cooficiales para alcanzar un dominio pleno y equivalente.

Exención de examinarse de las lenguas cooficiales

En aquellas comunidades con más de una lengua oficial, el alumnado podrá estar exento de realizar la evaluación del área Lengua Propia y Literatura.

Religión

Oferta obligatoria, elimina la obligación de cursar una materia alternativa y la nota no contará para procesos de acceso universitario o a becas.

Valores Cívicos y Éticos

Se estudiará en Primaria y Secundaria, con especial atención al respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia y a la igualdad.

Currículo

Los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas fijados por el Ministerio no afectarán a más del 50 % de los horarios para las comunidades con lengua cooficial ni del 60 % para el resto.

Repetición de curso

Los alumnos pasarán de curso cuando el equipo docente lo considere y también con una o dos materias suspensas. Repetir será excepcional y el alumno solo podrá hacerlo dos veces como máximo a lo largo de Primaria y Secundaria.

Separación de alumnos por sexo

Los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos no separarán al alumnado por su género.

Educación Especial

En diez años los centros ordinarios deberán tener recursos para atender alumnado con discapacidad. Las administraciones prestarán apoyo a los centros de Educación Especial para alumnos que requieren atención muy especializada.

Admisión de alumnos

Cuando no existan plazas suficientes, la admisión en un centro se regirá por los criterios prioritarios de hermanos matriculados, proximidad y renta. Después, se tendrá en cuenta el ser familia numerosa u otras circunstancias.

Comisión de admisión

Comisiones de admisión cuando la demanda de plazas supere la oferta. Velarán por la presencia equilibrada en centros con fondos públicos del alumnado con necesidad de apoyo educativo o desfavorecido.

Concertados

Elimina la "demanda social" para abrir nuevos centros o aumentar plazas. No podrán percibir cuotas de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito ni imponer aportaciones a fundaciones o asociaciones.

Suelo Público

Incremento progresivo de puestos escolares en la red pública. Los municipios cooperarán en la obtención de los solares necesarios para construir centros públicos.

Plazas en Infantil

Aumento de las plazas públicas 0-3 años. Promover la existencia de centros públicos que incorporen Infantil con otras etapas educativas.

Educación afectivo-sexual

Fomentar de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, desde Primaria.

Historia de la Democracia

Los alumnos deberán adquirir un conocimiento profundo de la historia de la democracia en España. Deberá plantearse desde una perspectiva de género.

Igualdad de Género

Impulsar el incremento de alumnas en ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, y promoverán la presencia de alumnado masculino en estudios con notoria mayor matrícula de mujeres.

Defensa del Planeta

Fortalecer las capacidades afectivas del alumno en sus relaciones con el planeta.

Certificación en Secundaria

Los alumnos recibirán al concluir ESO una certificación oficial con los años cursados y el nivel de las competencias.

Bachillerato

Se podrá hacer en tres años y también se contempla la posibilidad de que el equipo docente decida la obtención del título por el alumno que haya superado las materias salvo una.

Educación de Adultos

Podrán incorporarse a la educación de adultos los mayores de 16 años con contrato laboral o deportistas de alto rendimiento.

Alumnos sin cualificación

Las Administraciones podrán organizar programas formativos para mayores de 17 años sin cualificación, para permitirles un título de Formación Profesional o certificación académica.

Inspectores

La fase de concurso valorará la trayectoria profesional del candidato y sus méritos, mientras que la fase de oposición será una valoración de capacidades y no una prueba.

Digitalización

Desarrollo de la competencia digital de los estudiantes en todas las etapas educativas.

Escuela Rural

Se garantiza un puesto gratuito en Primaria en el propio municipio del alumno que, en el caso de trasladarse a la zona escolar más próxima, será minimizando el desplazamiento.

Plan ante situaciones de emergencia

Educación y comunidades definirán un plan de contingencia para que continúe la actividad educativa en situaciones como la crisis del coronavirus.