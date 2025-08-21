Ahora

Miles de hectáreas calcinadas

La devastación desde el aire: suelos ennegrecidos y casas arrasadas

Los detalles Los afectado aseguran que "es muy triste ver" campos y domicilios arrasados: "Tenemos vecinos que perdieron sus casas en los pueblos, otros que lucharon para salvar sus casas y vieron las viñas quemadas".

San Vicente, Ourense, arrasada por las llamas.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El rastro de los múltiples incendios que asolan desde hace unas semanas a zonas de una gran parte de territorio español ya es impactantemente visible desde las alturas.

Ceniza, vegetación arrasada y casas destruidas son las imágenes más recurrentes en este tipo de perspectivas. De hecho, desde arriba puede analizarse todo lo que han perdido cientos de vecinos en diferentes municipios.

"Es muy triste ver todo esto, los montes quemados... Tenemos vecinos que perdieron sus casas en los pueblos, otros que lucharon para salvar sus casas y vieron las viñas quemadas", explican algunos de los afectados. Los domicilios que se salvaron sobreviven a escasos metros de otros que yacen entre cenizas.

En localidades como Cernego, Ourense, algunos habitantes lo han perdido todo tras el paso del incendio más devastador que ha sufrido Galicia. Desgraciadamente, la meteorología y el gran volumen de focos han dificultado las labores de extinción, por lo que aún quedan al menos siete fuegos activos en tierras gallegas.

Según la Consellería de Medio Rural, las llamas han calcinado más de 67.500 hectáreas solo en Ourense. Por su parte, el presidente de la Denominación de Origen de Valdeorras sostiene que "en tan solo un fin de semana desapareció todo un espacio verde.

Las 6 de laSexta

  1. El PP llama "pirómana" a la directora de Protección Civil y ella responde: "Los que no aportan, que se aparten"
  2. Incendios en España hoy, en directo | España, en llamas: el viento complica la extinción del incendio de Jarilla (Cáceres) y de varios focos activos en el norte
  3. Trump desafía a Putin e insta a Ucrania a golpear a Rusia: "Es muy difícil, si no imposible, ganar una guerra sin atacar al país invasor"
  4. Guerra de Israel en Gaza, en directo | Netanyahu ordena retomar las negociaciones para la liberación de rehenes al tiempo que aprueba el plan para controlar Ciudad de Gaza
  5. Tragsa e Ineco pagaron casi 44.000 euros a Jéssica, exnovia de Ábalos, aunque no iba a trabajar
  6. Un hombre es detenido en Los Palacios (Sevilla) tras haber provocado un incendio en un bar porque no tenían mayonesa