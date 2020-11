El Congreso vota este jueves la reforma de la Lomloe o 'Ley Celaá' y las enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios aprobadas por la comisión de Educación el pasado viernes.

La ley llega con los apoyos necesarios del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Más País, ya que el dictamen deberá ser ratificado por mayoría absoluta (176 votos) al tratarse de una reforma de una ley orgánica. Tras su aprobación, la ley será remitida al Senado para continuar los trámites parlamentarios y en caso de no obtenerse la mayoría absoluta será devuelta a la comisión de Educación para emitir un nuevo dictamen.

Además, finalmente se ha admitido se ha icluido en el debate una enmienda de Más País que añade que en la asignatura de Educación en Valores Éticos y Cívicos se introduzcan contenidos sobre el papel de la justicia social de los impuestos y la justicia fiscal.

La ley llega al pleno tras una enmienda presentada a última hora de ayer por los grupos PNV y Junts per Catalunya en la que se pide garantizar la "existencia de suficientes plazas" en la educación concertada. Según ha podido saber laSexta, ERC no apoyará esta enmienda. Para que salga adelante serán necesarias ocho abstenciones, por lo que tiene pocas posibilidades de prosperar, de hecho, el PNV en su intervención ha dado por hecho que la enmienda no saldrá adelante: "Agradezco el apoyo a Junts per Catalunya pero no ha podido salir".

Una de las partes que más controversia ha causado la ley ha sido la eliminación del castellano como lengua vehicular, una enmienda presentada por PSOE, Unidas Podemos y ERC que salió a delante en la Comisión de Educación con 26 votos a favor y 16 en contra.

Los grupos de la oposición consideraron esta enmienda anticonstitucional y una cesión al independentismo puesto que se elimina la frase "castellano, lengua oficial del Estado" y "castellano y lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares" en el texto de la ley.

Además, se fija que serán las comunidades quienes garantizarán el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas tanto en castellano como en sus respectivas lenguas cooficiales en base a la Constitución, los estatutos de autonomía y la normativa aplicable. Al finalizar la educación básica, los alumnos deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente.

Las restricciones a la concertada ha sido otra de las medidas polémicas de esta nueva ley y es que contempla que tanto los centros públicos como privados concertados no podrán recibir cantidades de las familias por recibir enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones ni establecer servicios obligatorios que requieran aportación económica.

Otra de las medidas que incluye la 'Ley Celaá' es que los alumnos podrán pasar de curso cuando el conjunto de los profesores considere que las materias suspensas le permiten seguir con éxito el curso siguiente. Así, pasarán de curso los alumnos que hayan alcanzado los objetivos de las materias o tengan evaluación negativa en una o dos asignaturas.

Además, el alumno podrá permenecer en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria.

La cuestión de la segregación por sexos también ha causado polémica y es la ley incluye que los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos tendrán la obligación de no separa por género a su alumnado.

Además, las administraciones deberán impulsar el incremento de alumnas en estudios del ámbito de las ciencias, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas y las enseñanzas con menor demanda femenina. Sucederá lo mismo con los alumnos varones: deberá promoverse entre ellos las materias con mayor matrícula de mujeres.