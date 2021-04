"No podemos normalizar situaciones en que un ministro, una directora de la Guardia Civil, un exvicepresidente y candidato a unas elecciones reciben unas cartas de esa naturaleza". Así se ha pronunciado este viernes Fernando Grande-Marlaska sobre las misivas amenazantes con balas dirigidas a Pablo Iglesias, la directora de la Guardia Civil María Gámez y a él mismo.

Así lo ha manifestado en una entrevista en la 'Cadena SER', tan solo horas después de que el líder de Podemos abandonara un debate electoral celebrado en dicha emisora, a raíz de que la candidata del Vox a las elecciones del 4M, Rocío Monasterio, cuestionase esas amenazas de muerte.

Preguntado al respecto, el ministro del Interior ha opinado que es "muy triste que eso suceda en nuestro país a las 11:00 de la mañana" cuando -ha añadido- "la gente está suficientemente despierta y suficientemente consciente de las barbaridades que puede llegar a decir".

"Los que hemos vivido situaciones, nos han amenazado por distintas cuestiones en otros momentos... ¿sois conscientes realmente de esa banalización?", ha planteado el ministro, que sostiene que quienes banalizan las amenazas "no han vivido lo que es realmente el cultivo de la amenaza o, si lo han vivido, lo han vivido de una forma que no les ha dejado la huella necesaria".

A este respecto, Marlaska se ha referido a su propia experiencia personal: "Euskadi, País Vasco, mi tierra, juez, vasco, novio euskaldun, sitio de ambiente, gay, tres de la mañana, donde te puedes sentir más libre que en otros sitios, años duros, y señalarte". "No saben lo que es", ha remachado.

A juicio del titular de Interior, ante lo sucedido "hay un mínimo a exigir, que es una condena de unos hechos en particular" y ha aseverado que "no se puede relativizar". Con respecto a las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso -que ha dicho condenar "toda la violencia" pero ha apostillado que "no puede ser que aquellos que provocan esa violencia luego se hagan los ofendidos"- Marlaska ha dicho no entender esta actitud. "Eso es blanquear a la extrema derecha, es blanquear los discursos violentos", ha aseverado, incidiendo en que "no hay delitos de odio si no hay discurso de odio".

Preguntado acerca de si las amenazas de muerte que han recibido responden al caldo de cultivo creado por el ambiente político, Marlaska ha precisado que "determinado ámbito político". "Si hay representantes públicos que se vanaglorian y pasan en Instagram o en la red social que sea con una escultura vandalizada de Largo Caballero y con una iconografía muy dura de entender, si a eso le añades otros discursos en el Congreso, en el Senado, ante los medios de comunicación... ¿qué queremos?", ha planteado, en clara alusión a Vox.