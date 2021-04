El candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, abandona el debate de la Cadena SER por las dudas de su homóloga de Vox, Rocío Monasterio, sobre sus amenazas de muerte. La tensión era patente incluso antes de que comenzara formalmente el foro, dado que Iglesias se había negado a posar en la foto de familia inicial hasta que Monasterio se retractara.

"Esto es muy grave y un in crescendo. La tolerancia e impunidad que ha habido con este tipo de amenazas han hecho que vayan a más", ha comenzado el candidato de Unidas Podemos, en el primer turno de palabra y cuando el debate apenas llevaba un par de minutos. "Mi padre, mi madre, mi pareja y yo hemos sido amenazados por cuatro balas", ha recordado. "Si no se retracta, abandonamos".

La moderadora, Àngels Barceló, ha pasado el turno de palabra a Mónica García, de Más Madrid, pero rápidamente Monasterio ha entrado al trapo, dándole réplica a Iglesias. "Nosotros condenamos todo tipo de violencia. Me hubiera gustado que Iglesias hubiera condenado la violencia que sufrimos en Vallecas", ha arrancado la candidata de Vox. "Si usted es tan valiente, levántese y lárguese".

"No vamos a debatir con la ultraderecha"

Iglesias le ha contestado. "Creo que estáis cometiendo un error blanqueando que estén defendiendo cosas en contra de la democracia. Nosotros no vamos a debatir con la ultraderecha", ha afirmado, para coger su mascarilla, levantarse y abandonar el set.

Barceló ha acudido a intentar convencerle y retenerle para que, efectivamente, no se marchara. Mientras mantenía a Iglesias agarrado del brazo, reprendía a Monasterio su actitud, alegando que "esto no es un espectáculo, es un debate electoral entre demócratas. Los demócratas lo que hacemos es escuchar las opiniones de todo el mundo". "Quiero que usted responda a la provocación de la ultraderecha. Le voy a pedir que no se vaya muy lejos", le rogaba la periodista al candidato de Unidas Podemos, mientras este, finalmente, salía del plató.

Sin embargo, la candidata de Vox no se ha quedado ahí y ha continuado con sus ataques. "Venga, me alegro, fuera del plató que es donde tienes que estar, y fuera de la política", ha espetado.

"Estamos mejor ahora (...) Ha salido huyendo, igual que ha salido del Gobierno huyendo", ha farfullado.

Monasterio ha insultado hasta la moderadora

Las condenas del resto de candidatos de las acusaciones de Monasterio, que se han ampliado a la moderadora, a la que ha tildado de "activista política", no se han hecho de rogar.

El candidato socialista, Ángel Gabilondo, le ha indicado a Monasterio que tratan "de arañar votos desde la provocación", lo que es "una tristeza porque no aspiran más alto". "Esta sociedad del odio, donde algunos encuentran caldo de cultivo para crecer, es impresentable", ha ahondado.

Edmundo Bal, cabeza de cartel de Cs, ha condenado de la manera "más radical y sin matices ni tela de juicio". "No caigamos en provocaciones y debatamos sobre propuestas", ha pedido.

La número uno de Más Madrid, Mónica García, ha ido más allá. "No sólo es usted mala gente, sino que además es usted una aberración", le ha afeado a Monasterio. "¿Tan mal le van las encuestas, señora Monasterio, como para tener que montar este numerito?".

La líder de Vox en Madrid no se ha amilanado y ha reclamado a García que "quite esa cara de amargada", sobre lo que ha protestado Gabilondo.

"Incipientes nidos de dictadura"

Tras ello, el debate ha tomado el camino habitual, con las propuestas de los candidatos en las áreas de educación, sanidad y hacienda. Pero unos minutos después, la trifulca ha vuelto al set. "No haga discursos de antipolítica, porque son incipientes nidos de dictadura", le ha comentado Gabilondo.

"Dictadura es la que sufren los trabajadores cuando su nómina se reduce a la mitad por sus impuestos, que no se invierten en educación en sanidad, sino que se van a pagar 62 millones de presupuesto de la Comunidad de Madrid en promoción de Consejerías", ha comentado, con sorna. Monasterio.

Mónica García ha continuado, llamando a la candidata de Vox "antidemócrata a la que no le gusta la política". "Tenemos muchos retos: tenemos que reanimar esta Comunidad". "Vamos a pensar e los 539.603 pacientes que están en lista de espera, que deben estar atónitos con todo esto", ha recordado Gabilondo.