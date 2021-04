Isabel Díaz Ayuso se pronuncia sobre las amenazas de muerte recibidas por Pablo Iglesias. La presidenta madrileña asegura que condena la violencia, "venga de donde venga", pero carga contra el líder de Unidas Podemos: "Lo que no puede ser es que también aquellos que provocan esa violencia luego se hagan los ofendidos".

Así se ha pronunciado la candidata del PP a las elecciones del 4M durante un mitin este viernes en Tres Cantos, después de que alguien enviara al líder de la formación morada una carta amenazándole a él y a su familia junto a varias balas.

Ayuso, que ha lamentado la "confrontación" que se está viviendo en esta campaña electoral, ha señalado que para ella es "muy difícil" presentarse a un debate si tiene que "respetar a todas las sensibilidades", después de que este mismo viernes Iglesias haya abandonado un debate electoral en la 'Cadena SER' cuando la candidata de Vox, Rocío Monasterio, ha puesto en duda la veracidad de esas amenazas.

"Ya que me lo pregunta siempre la prensa, yo les diré que condeno la violencia, venga de donde venga. Sea un escrache, sea acordonar una casa o por supuesto sea enviar unas balas por correo absolutamente a nadie. Condeno toda la violencia, como no puede ser de otra manera", ha aseverado Ayuso.

No obstante, la dirigente popular a continuación ha apostillado que "no puede ser es que también aquellos que provocan esa violencia luego se hagan los ofendidos". "No puede ser que haya políticos en este país que pretendan blanquear los pactos con el entorno político de ETA", ha agregado, acusando a Podemos de "permitirlo".

Según Ayuso, "vienen a la Comunidad de Madrid cada vez más ciudadanos que huyen de sus políticas" que -ha dicho- en Euskadi "han acabado con la vida de mucha gente y han causado mucho dolor". "Simplemente el hecho de coquetear, de blanquear a personas como Otegi, o a una banda terrorista, te demuestran que tú eres el primero que te estás equivocando y por tanto no puedes seguir por ese camino", ha reprochado.

"Si tú pides que se condene la violencia, empieza tú mismo por alejarte de ella. Fuera la violencia de la política", ha añadido.