Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, y María Gámez, directora de la Guardia Civil, han sido amenazados de muerte. Tal y como han confirmado fuentes cercanas a la dirección de Podemos a laSexta, el exvicepresidente del Gobierno y candidato de la formación morada a presidir el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha recibido una carta con dos balas dentro.

La misiva ha sido enviada a dependencias del Ministerio del Interior, donde se ha dado cuenta del contenido de la misma. Las mismas fuentes han señalado que Iglesias tiene previsto denunciar los hechos. Según se ha podido saber, durante las últimas semanas el Ministerio del Interior reforzó la seguridad en torno a Pablo Iglesias, sobre todo durante sus actos de campaña y precampaña, al percibir que había más riesgos para el líder de Unidas Podemos.

Quien sí ha denunciado ha sido Marlaska. En la misma, presentada en la comisaría del Congreso, explica que en la carta se dice textualmente: "Tienes diez días para dimitir. El tiempo de reírte de nosotros se terminó. Policía Nacional. Guardia Civil. El tiempo lo tienes en contra para los taponazos". Añade la denuncia que en el interior de la carta había dos cartuchos sin percutir del calibre 7,62 x 51, que valen para distintas armas. La directora de la Guardia Civil ha recibido una carta exactamente igual a la de Grande-Marlaska, también con dos balas en su interior.

El anuncio de estas amenazas ya ha recibido las condenas de diversos líderes políticos; entre ellos, la de Ángel Gabilondo, que a través de Twitter ha señalado que "el discurso del odio y la división tiene consecuencias muy graves para nuestra democracia". En su mensaje, el candidato socialista al Gobierno madrileño ha pedido evitar "unidos esta escalada de barbarie" y ha enviado un abrazo "muy fuerte" a Pablo Iglesias y Marlaska.

De la misma forma se ha expresado Mónica García. La presidenciable de Más Madrid ha denunciado en redes sociales que "el odio y la violencia no tienen cabida en nuestra sociedad", y ha mandado todo su "apoyo y cariño a Pablo Iglesias, a María Gámez y a Fernando Grande-Marlaska". También el alcalde de Madrid, el popular José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado que "las amenazas no caben en una democracia y en un Estado de derecho".

No obstante, Martínez-Almeida ha querido aprovechar su intervención para pedir "que no se estigmatice y criminalice a una parte de la sociedad como consecuencia de estas amenazas", porque "de estas amenazas son responsables quienes la hacen", y ha añadido: "No lo digo por el ministro Marlaska, ni por la directora de la Guardia Civil, sino por Pablo Iglesias".