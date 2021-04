Rocío Monasterio ha puesto en duda las amenazas de muerte denunciadas por Pablo Iglesias, Fernando Grande-Marlaska y María Gámez: "Del Gobierno ya no nos creemos nada los españoles, nos han engañado desde el principio de la pandemia una y otra vez, engaño tras engaño, estamos cansados de que nos engañen sistemáticamente", ha asegurado en RNE.

"Condeno todo lo que sea violencia. Me gustaría que ellos hubieran condenado lo de Vallecas. De Pablo Iglesias ya no me creo nada. Del Gobierno tampoco. Nos han engañado", palabras que han sido respondidas por el candidato de Unidas Podemos.

Las ha calificado de "gravísimas". "Ante una amenaza terrorista, si hay una fuerza que la pone en duda, es una prueba más de que están fuera de los marcos de la democracia y el blanqueamiento mediático hay que pararlo", ha afirmado en una entrevista en TVE.

Además, ha anunciado que si Monasterio no se retracta, la formación morada se "replanteará" compartir "ningún espacio con Vox": "Estar en un debate con alguien que pone en cuestión amenazas de muerte no es aceptable y los medios tienen que decir que los que amparan el terrorismo no pueden estar en televisión. Si no se retracta, no deberían estar. Paremos el blanqueamiento. Son las cosas que dice Vox las que generan este clima".

Iglesias también critica que los ataques estén yendo a más. "Esta gente ya ni me llama rojo, me llaman chepudo o rata y ponen en cuestión las amenazas de muerte. El nivel es inaceptable", ha valorado.