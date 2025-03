El contundente mensaje de Albares para posicionarse "con Europa o con quien la quiere debilitar": "No conviene equivocarse"

En pleno debate sobre cómo garantizar la seguridad de Europa ante las amenazas geopolíticas derivadas, en parte, por el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca el Gobierno de España se posiciona, aunque con reticencias en la coalición. A pesar de ello, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se ha mostrado contundente este miércoles en el Congreso de los Diputados a la hora de instar a posicionarse "con Europa o con quien la quiere debilita": "No conviene equivocarse", ha remachado.

Respecto a esta cuestión, Albares ha querido mandar un mensaje de tranquilidad asegurando que "nadie en Europa piensa en un plan militarista para comprar armas a no se sabe quién", sino que la idea es la de "disuadir" posibles amenazas "para garantizar los proyectos de vida de los españoles". En este punto, cabe destacar la condición establecida por Sumar que busca un nuevo modelo de seguridad, pero sin recortes que afecten al estado de bienestar.

De hecho, a renglón seguido, el diplomático ha aclarado que fortalecer la defensa en Europa "no significa que el Gobierno no vaya a seguir defendiendo la educación o la atención a los mayores", aunque ha sostenido que "es momento de garantizar la seguridad de los españoles" y "eso pasa por reforzar el proyecto europeo", cuyas pretensiones, ha reiterado, son de disuasión. Algo que no exime de que el Viejo Continente deba proteger sus valores, frente una Rusia que dice es "la única que quiere militarizarse".

Además, Albares ha aprovechado la ocasión para subrayar que "la paz es una necesidad humana, moral y ética", además de "estratégica". En esa línea, ha destacado que "España lidera los procesos de paz" tanto en Ucrania que ya ha cumplido tres años de guerra, como en Oriente Medio donde la escalada bélica tensa al mundo entero. A su tiempo, ha enfatizado el papel de la OTAN en la pacificación, puesto que la Alianza Transatlántica "no hace la guerra" sino que, como Europa, la "disuade", pues cuenta con el pacifismo "como seña de identidad".

Por otro lado, el ministro ha destacado que para lograr esa seguridad son necesarios una serie de recursos de los que, precisamente, hablaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Helsinki tras reunirse con el primer ministro finlandés, Petteri Orpo. Durante su intervención, ha valorado como "positiva" la enmienda del Banco Europeo de Inversiones (BEI) que aumentaba su margen para invertir.

Además, ha destacado que la financiación de ese refuerzo en defensa deberá llevarse a cabo mediante préstamos, pero también a través de "subsidios sobre todo, para los países bálticos y nórdicos" por su cercanía a Rusia. Respecto a España, ha sostenido que está "preparada" para alcanzar el compromiso de que el gasto en defensa suponga un 2% del PIB español.