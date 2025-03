La cumbre PSOE-Sumar termina sin acuerdo pero sí con una condición: más gasto militar no supondrá recortes sociales

Una nueva brecha en el Gobierno de coalición que conforman PSOE y Sumar podría estar a punto de acrecentarse en aras de un eventual aumento del gasto en defensa y militar. Una cuestión que el presidente Pedro Sánchez abordó la semana pasada en Europa para hacerlo en la presente a nivel nacional. Para ello ha organizado una serie de encuentros con los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, excepto Vox, y que este martes ha 'arrancado' con una reunión con su vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Tras el encuentro Sumar ha emitido un comunicado en el que ha destacado que Díaz, durante el encuentro, ha subrayado ante Sánchez "la necesidad de avanzar en la autonomía estratégica de Europa", para lo que desde Sumar consideran "necesario un balance y un diagnóstico transparente" de la situación, así como "un proyecto claro que se haga cargo del cambio de paradigma geopolítico global" actual. Un escenario marcado por la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca.

De esta manera, los de Díaz dicen que hay que "avanzar hacia un modelo de defensa y de seguridad europeo autónomo, defensivo y disuasorio que apueste por el multilateralismo y la defensa de la paz y la seguridad en el marco de Naciones Unidas". Para ello, dicen necesario "ir superando la dependencia en esta materia de la OTAN y de EEUU".

Así las cosas, desde Sumar observan la "Cumbre Social de Oporto" como "una oportunidad para que España sitúe la cohesión social como elementos centrales de la seguridad europea". Y es que a sus ojos, "la construcción de la autonomía y la soberanía de Europa" depende de "seguir ampliando la protección social y el Estado de bienestar".

No obstante, desde el ala socialista del Ejecutivo pretenden satisfacer a sus socios europeos. En las horas previas, desde Sumar las reticencias se repetían como parte de su argumentario fundamental y el de las formaciones que la conforman. Precisamente, este lunes los grupos se reunieron de forma interna con el fin de fijar posiciones en este asunto. Si bien, la idea para este martes era la de ir a escuchar y ya entonces ver cómo se navega, aseguraron fuente de la formación a laSexta.

Eso sí, lo que está claro es que la prioridad de Sumar es buscar una nueva arquitectura de seguridad basada en un modelo de paz, es decir, la idea es la de reformular la defensa europea, frente a posibles recortes en términos de estado de bienestar. De hecho, esta fue la conclusión común de la reunión interna de este lunes en la que, a pesar de formar parte, estuvo presente la portavoz en el Congreso de Compromís, Águeda Micó. Posición que Díaz ha reafirmado ya en Moncloa.

De esta manera, Sumar llegaba a la reunión con el presidente del Gobierno con la postura de común de no aumentar el gasto en defensa, aunque sí abiertos a contemplar una nueva fórmula en vista de una nueva arquitectura de defensa europea ante los peligros que supone una guerra en una de sus fronteras. Se trata del conflicto en el que Ucrania lucha contra Rusia desde hace tres años cuyo fin empieza a vislumbrarse.

Mientras que desde el PSOE su portavoz, Esther Peña, se mostraba convencida de alcanzar un acercamiento con Sumar en esta cuestión, este lunes Díaz desde Bruselas ya advertía que "no se arregla nada por subir el presupuesto militar". Algo que no evitó que Peña subrayase que bajo su criterio, ambas partes del Ejecutivo comparten que "invertir en defensa es invertir en democracia", al tiempo que ofreció garantías de que ese aumento del gasto antes de 2029 no irá en detrimento de las partidas destinadas a financiar los servicios públicos.