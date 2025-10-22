El consejero de Sanidad andaluz vuelve a acusar a Amama de mentir y les recrimina que generen una "alarma bestial"

Los detalles El consejero Antonio Sanz y mano derecha del presidente Moreno Bonilla sigue anclado en su discurso, sin reconocer ningún fallo, y atacando a Amama por asegurar que se estaban borrando informes de mamografías del portal online donde se suben los resultados.

El consejero de Sanidad de Andalucía, Antonio Sanz, ha acusado a la asociación Amama de mentir sobre el supuesto borrado de informes de mamografías en el sistema sanitario andaluz, tras la denuncia presentada por la asociación ante la Fiscalía. Sanz sostiene que Amama ha generado una "alarma bestial" al afirmar que se eliminaban pruebas médicas, lo que habría provocado un colapso en el sistema informático. Aunque la Junta reconoció "incidencias técnicas", el consejero insiste en que no se han borrado datos y critica a Amama por no presentar pruebas y por no asistir a una reunión convocada.

El consejero de Sanidad andaluz insiste una y otra vez en que Amama, la asociación que denunció los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía, ha mentido sobre los historiales médicos de algunas pacientes. No solo les señala por asegurar que se estaban borrando informes de mamografías del portal online donde se suben los resultados, también les acusa de generar una "alarma bestial" con su denuncia ante la Fiscalía.

La confrontación entre la Junta de Andalucía y la asociación Amama comenzó hace unas semanas cuando se reveló que alrededor de 2.000 mujeres que participaron en el programa de cribado no habían sido informadas de que sus mamografías requerían seguimiento médico o pruebas posteriores. Pero el tono se elevó aún más este martes, cuando Amama presentó un escrito ante la Fiscalía para que investigue el presunto borrado de informes de mamografías en el portal ClicSalud, que es el que utilizan los pacientes para acceder a sus datos en el Sistema Andaluz de Salud (SAS), y el sistema Diraya, que es el que utilizan los profesionales.

El consejero de Sanidad andaluz, Antonio Sanz, no tardó en acusar a Amama de mentir y de atacar a los profesionales de la sanidad. Pero apenas unas horas más tarde, a la Junta no le quedó más remedio que reconocer unas "incidencias técnicas" para acceder a los informes de los cribados de cáncer de mama.

La Junta insiste en que "no ha desaparecido nada"

Pero a pesar de esa rectificación, este miércoles el consejero ha vuelto a la carga y ha hecho hincapié en que la asociación ha mentido. "No confundamos lo que es una caída informática a lo que decía esta asociación que decía que se estaban haciendo desaparecer las pruebas. Hoy ellas tendrán que dar explicaciones porque ya está funcionando perfectamente", ha defendido el consejero quien ha insistido en que "en ningún caso se ha eliminado ninguna prueba" ni "ha desaparecido nada".

En cambio, la presidenta de Amama, Ángela Claverol, ha denunciado este miércoles por la mañana en Al Rojo Vivo que las pruebas de cáncer presuntamente borradas "siguen sin aparecer".

Pero Sanz insiste en que nada ha sido borrado y ha acusado a Amama de verter "injurias y calumnias" con su denuncia ante la Fiscalía. Es más, el consejero ha llegado a decir que esta denuncia provocó una "alarma bestial", lo que causó "una situación de colapso en el sistema informático".

"No sé cómo se puede poner una denuncia sin ninguna prueba", ha criticado Sanz, quien ha señalado que "por la obsesión de atacar a un Gobierno se esta atacando al sistema". Así, ha comparado las "incidencias técnicas" de las que habla el Servicio Andaluz de Salud (SAS), con la caída de Amazon que afectó a Ticketmaster: "esa caída ya la tuvo Amazon o el concierto de La Oreja de Van Gogh".

Además, ha indicado que en la Junta han "multiplicado por cinco la capacidad del sistema para evitar el colapso que ayer fue provocado por la alarma social". "No se puede acusar de algo que no ha pasado. Supongo que la denuncia durará un día", ha dicho Sanz para más tarde apuntar a Amama por no ir a una convocatoria que le han hecho y no "querer reunirse con nosotros".

