El consejero andaluz de Sanidad compara el fallo en el acceso a los informes de los cribados con la compra de entradas de La Oreja de Van Gogh

El contexto El consejero Antonio Sanz sigue sosteniendo que no hubo ningún borrado de pruebas de cáncer y que la incidencia se debe a una caída puntual del sistema similar al sufrido por los servidores de Amazon este lunes.

La polémica sobre los cribados de cáncer de mama en Andalucía continúa. El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha negado que se hayan borrado historias clínicas del Servicio Andaluz de Salud en la aplicación ClicSalud+, atribuyendo el problema a una "incidencia técnica" por el aumento de usuarios. Sanz ha acusado a la asociación AMAMA de crear "alarma" al llevar el caso a la Fiscalía, calificando su denuncia de "falsedad". Asegura que no se han borrado pruebas y critica a AMAMA por no asistir a una reunión convocada por el Gobierno autonómico. La presidenta de AMAMA, Ángela Claverol, mantiene que las pruebas "siguen sin aparecer".

Sigue la polémica por los cribados del cáncer de mama en Andalucía. Este miércoles, el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha comparecido ante los medios de comunicación para dar explicaciones sobre el borrado de pruebas de cáncer y ha negado rotundamente que desaparecieran las historias clínicas del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la aplicación ClicSalud+.

Sanz ha alegado que se produjo una "incidencia técnica" que se debió a "un importante incremento en el acceso de usuarios" a la aplicación. Por ello, ha acusado a la asociación AMAMA de generar una "alarma bestial" al respecto al llevar un escrito a la Fiscalía pidiendo que se investigue la "presunta destrucción de pruebas", algo que, según el consejero, es "una falsedad".

De hecho, el consejero ha incidido en que no se puede confundir "una caída informática" con la desaparición de pruebas, comparando lo sucedido con la caída que sufrieron los servidores de Amazon el pasado lunes.

"Le pasó a Amazon"

"Ayer le pasó a Amazon, o miren ustedes el concierto de la Oreja de Van Gogh, que había tanta gente que se cayó el sistema también", ha aseverado Antonio Sanz. "Esto es una eventualidad, a nosotros en la Junta de Andalucía el sistema se nos ha caído muchas veces", ha aclarado el responsable de la sanidad andaluza, que ha pedido "prudencia y serenidad, porque estamos poniendo en riesgo un sistema que salva vidas".

En cambio, la presidenta de AMAMA, Ángela Claverol, ha denunciado este miércoles por la mañana en Al Rojo Vivo que las pruebas de cáncer presuntamente borradas "siguen sin aparecer". Pero Sanz insiste en que nada ha sido borrado y ha acusado a AMAMA de verter "injurias y calumnias" con su denuncia ante la Fiscalía.

"No sé cómo se puede poner una denuncia sin ninguna prueba", ha criticado Sanz, quien ha señalado que "por la obsesión de atacar a un Gobierno se está atacando al sistema". "No se puede acusar de algo que no ha pasado. Supongo que la denuncia durará un día", ha dicho Sanz para más tarde apuntar a la asociación por no acudir a una reunión convocada por el Ejecutivo autonómico.

