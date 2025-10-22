Ayuso responde a Sánchez: "Ya tenemos placa para la Real Casa de Correos, donde un socialista autócrata intenta resucitar las dos Españas"

El contexto La presidenta madrileña ironiza así ante la intención del Gobierno de declarar la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticó al presidente Pedro Sánchez, al que calificó de "socialista autócrata" por intentar "resucitar las dos Españas". Esto ocurrió tras la declaración de la Real Casa de Correos como lugar de Memoria Democrática por parte del Gobierno central, decisión que Ayuso cuestionó irónicamente en redes sociales. La presidenta sugirió una placa que diga: "Aquí, donde un socialista demócrata enterró las dos Españas, y un socialista autócrata las intenta resucitar". La Comunidad de Madrid presentó un recurso contra esta declaración en la Audiencia Nacional, en medio de un conflicto continuo con el Gobierno central.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cargó este jueves contra Pedro Sánchez, a quien, sin citarle expresamente, tachó de "socialista autócrata" que intenta "resucitar las dos Españas", tras anunciar un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional contra la declaración de la Real Casa de Correos como lugar de Memoria Democrática por parte del Gobierno central.

Así se pronunció a través de las redes sociales, donde ironizó al señalar que el Gobierno autonómico había decidido qué placa colocarán en Sol: "Ya tenemos placa para la Real Casa de Correos", escribió.

"Aquí, donde un socialista demócrata enterró las dos Españas, y un socialista autócrata las intenta resucitar. Pero era tan torpe, que se le caducó la oportunidad…", reza el texto que, según Ayuso, debería leerse en la placa de la Real Casa de Correos.

De esta forma, la presidenta autonómica respondía a la declaración por parte del Ejecutivo de Sánchez como lugar de Memoria Democrática de la Real Casa de Correos.

La decisión se justifica en que "desempeñó un papel central en la represión política y social durante varias épocas de la historia contemporánea de España, especialmente durante la dictadura".

La declaración ha llegado tras un largo tira y afloja entre el Gobierno central y el autonómico que aún no ha terminado.

Recurso de la Comunidad

Desde la Comunidad de Madrid criticó la medida tildándola de "francomodín", que "no tendrá ningún éxito" y anunció, poco después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la presentación de un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional.

El Ejecutivo de Ayuso se agarra al hecho de que el expediente se inició el 16 de octubre del 2024, hace más de un año, por lo que, según señalan, estaría fuera de plazo y sin validez.

Este nuevo recurso anunciado por el PP madrileño se suma al que ya interpusieron al Tribunal Constitucional.

Para el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, se trata de una nueva cortina de humo para no hablar de la corrupción de Estado que el autócrata Sánchez ha traído a nuestro país desde que es presidente.

"Tal y como recogía el informe de la Real Academia de la Historia, el edificio con más de 250 años de historia tiene una vinculación evidente con el periodo de la Ilustración, sin perjuicio de que quieran declarar lugar de memoria la Dirección General de Seguridad como institución, ya que tuvo muchas sedes tanto en la República como durante el franquismo", afirmó el portavoz de Ayuso.

