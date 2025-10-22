Crisis en las universidades madrileñas: la UCM y la URJC sin fondos, sin profesorado y al borde del colapso

Los detalles Desde hace 17 años, las instalaciones ubicadas en Ciudad Universitaria arrastra un déficit económico. Según sus autoridades, el problema no es de gestión, sino de un sistema de financiación desactualizado.

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) enfrenta un deterioro visible y problemas más graves en su financiación. Con un déficit económico arrastrado desde hace 17 años, la universidad sufre por un sistema de financiación desactualizado que no ha seguido el ritmo de los aumentos en costos, salarios e inflación. Desde 2007, la inflación subió un 44%, pero la inversión solo un 5%, según Belén Rodríguez, catedrática en Físicas. La Comunidad de Madrid aprobó un préstamo de 34,5 millones de euros para cubrir nóminas, pero los profesores lo consideran insuficiente. La Universidad Rey Juan Carlos también sufre problemas similares, siendo considerada la peor financiada de España. Profesores y alumnos exigen soluciones urgentes.

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) muestra signos visibles de deterioro: agujeros en el techo, aulas dañadas, enchufes en mal estado... Pero lo más preocupante está en lo invisible: falta de profesorado, riesgo de impago de nóminas y un modelo de financiación que asfixia.

Desde hace 17 años, la UCM arrastra un déficit económico, así lo han confesado. Según sus autoridades, el problema no es de gestión, sino de un sistema de financiación desactualizado, que no ha acompañado el aumento de costes, salarios e inflación.

"Desde 2007, la inflación ha subido un 44% pero sin embargo, la inversión es de un 5%", indica Belén Rodríguez, catedrática en Físicas. Muchos de los profesores que imparten clases en universidades madrileñas han expuesto su miedo a no recibir incluso sus nóminas.

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha aprobado un préstamo de 34,5 millones de euros para cubrir las nóminas, pero los profesores lo consideran una solución parche. "Están actuando con usura. Nos han financiado tan mal que tenemos que pedirles a ellos un crédito", critica otra docente.

La situación no es exclusiva de la Complutense y es que la Universidad Rey Juan Carlos también atraviesa dificultades ya que, aunque ha multiplicado su alumnado, no ha recibido más recursos. Su rector reconoce que es "la universidad peor financiada de España". "Desde hace más de 20 años el presupuesto no se ha revisado".

Es por ello que tanto el profesorado como el alumnado ha transmitido su queja y exigen que se propongan soluciones de inmediato ya que la universidad pública podría estar en peligro.

