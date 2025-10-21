Dimite el jefe de Radiodiagnóstico del Hospital Virgen del Rocío tras los fallos en los cribados de cáncer de mama

Los detalles La dimisión llega después de la salida de la consejera de Salud; unas 1.800 mujeres no tuvieron conclusiones sobre sus cribados y ahora serán citadas de nuevo para realizar las pruebas pendientes.

Javier Castell, jefe de la Unidad de Gestión Clínica de Radiodiagnóstico del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, ha presentado su dimisión tras la crisis generada por los errores en los cribados de cáncer de mama, que la semana pasada provocaron la renuncia de la consejera de Salud, Rocío Hernández.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este martes durante el turno de preguntas del 'Foro ABC' que un "jefe de servicio" había dimitido, sin especificar que se trataba del responsable de Radiodiagnóstico. Fuentes de la Consejería de Sanidad han confirmado posteriormente a EFE que la dimisión corresponde a Javier Castell.

"Hay un jefe de servicio que ha presentado su dimisión y que ha asumido sus responsabilidades y no quedándonos ahí, hay otras personas por encima del jefe de servicio que también van a asumir sus responsabilidades, como también lo ha hecho la consejera", declaró Moreno. El presidente andaluz subrayó que se produjo un error que tiene consecuencias "políticas e institucionales".

La investigación del Gobierno andaluz ha revelado que el Hospital Universitario Virgen del Rocío concentra el 90% de los casos de no conclusión en el programa de cribado de cáncer de mama de Andalucía, afectando a unas 1.800 mujeres.

Para remediar la situación, la Consejería de Sanidad ha modificado el protocolo de cribado y está citando a las pacientes para realizarles nuevas pruebas, con el objetivo de disponer de los resultados antes del 15 de noviembre. Además, se prevé que otras 700 mamografías se realicen antes de finalizar el mes.

Noticia en ampliación