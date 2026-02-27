Feijóo defiende "trabajar y trabajar" ante las políticas de Díaz, a la que acusa de querer "abolir el trabajo"

El contexto El líder del PP vuelve a ponerse en el foco asegurando que "una cosa es ser un necesitado y otra un aprovechado" y reivindica el trabajo "como algo absolutamente revolucionario" en un mitin en Ciudad Rodrigo.

En un acto de campaña en Ciudad Rodrigo, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, criticó a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acusándola de querer "abolir el trabajo" debido a su propuesta de reducir la jornada laboral en España. Feijóo defendió la importancia del trabajo, diferenciando entre tener necesidades y ser un aprovechado, y promovió su filosofía de "trabajar, trabajar y trabajar" como un plan "revolucionario". Elogió a Alfonso Fernández Mañueco, candidato a la reelección en Castilla y León, destacando su gestión y criticó al candidato del PSOE por falta de compromiso.

Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, "quiere abolir el trabajo". O esto es lo que ha defendido este viernes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al cierre de un acto de campaña de su partido en el municipio salmantino de Ciudad Rodrigo.

Según ha explicado Feijóo, "una cosa es ser un necesitado y otra, un aprovechado". Por ello, no ha dudado en criticar las políticas de la actual ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz. Sobre todo, su intento de aprobar la reducción de la jornada laboral de los trabajadores en España.

El popular ha hecho una férrea defensa de la filosofía de "trabajar, trabajar y trabajar". Este es su plan "revolucionario" para cambiar la política española actual. Entiende que hay que diferenciar entre tener necesidades y no querer acudir a un puesto de trabajo. "Comprometernos a decir a todo el mundo que merece la pena trabajar. Que una cosa es tener un problema y otra es ser un aprovechado. Que una cosa es ser un necesitado y otra un aprovechado", ha insistido.

Así de simple, para Feijóo su reivindicación del trabajo como "algo absolutamente revolucionario en un país donde la ministra de Trabajo dice que hay que abolir el trabajo". En este sentido, ha defendido que su candidato a la reelección en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se presenta con un saldo y puede "acreditar lo que ha prometido", como si llegara ante una empresa, ante los "accionistas y los propietarios" y pudiera decirles lo que ha hecho.

Sin embargo, para él, "el resto de candidatos" dirían que ellos no han hecho "nada", pero que quieren que les voten. Feijóo se ha referido en concreto al candidato del PSOE en Castilla y León, criticando que pida el voto a los ciudadanos mientras les dice, al mismo tiempo, que va a "seguir siendo alcalde de Soria por si acaso".

El presidente del PP ha definido a Mañueco como uno de los "mejores currículos de gestor de toda España" y además le ha elogiado por comprometerse a "que se pueda medir su gestión".

