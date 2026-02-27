Cristina Pardo, sobre Vox: "Está en una deriva que ya no hay Borbón bueno, el único bueno es Abascal y Trump"

La periodista se ha pronunciado así tras discrepar con Tania Sánchez, quien ha defendido que "Feijóo comete el error de meterse en el perfil, que oficialmente no, pero extraoficialmente claramente defiende Vox, que es que el último Borbón bueno es Juan Carlos I".

La Casa Real ha puesto este viernes una condición clara a Juan Carlos I si se plantea volver a España. Fuentes de Zarzuela han insistido en que la decisión le compete únicamente a Juan Carlos I, aunque han puesto un 'pero' demoledor: debe "recuperar la residencia fiscal en España". Así, dan más prioridad a la situación fiscal del emérito a la incógnita de si volvería a residir en el Palacio de la Zarzuela.

Esta novedad en la situación de Juan Carlos I reubica el debate abierto por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras la desclasificación de los documentos del 23F. El líder del PP publicó un mensaje en su cuenta de X en el que sugería que el rey emérito debería volver a España, considerándolo algo "deseable" visto su papel en el intento de golpe de Estado. No obstante, con este posicionamiento, Zarzuela recuerda que ese nunca fue el problema, sino la situación fiscal del emérito.

Sobre esto se han pronunciado este viernes en Más Vale Tarde, donde la política y educadora social Tania Sánchez ha señalado que lo que le parece "incomprensible es por qué volvemos a hablar de esto". "Y volvemos a hablar de esto porque Feijóo ha decidido decirnos a todos que él cree que el rey emérito debe volver, que es una cosa absolutamente ejemplarizante de la incapacidad de Feijóo de elegir los momentos y decidir qué cosas hacer. ¿Por qué abre otra vez este debate cuando Zarzuela no quiere abrirlo?", ha agregado.

"Feijóo comete el error de meterse en el perfil, que oficialmente no, pero extraoficialmente claramente defiende Vox, que es que el último Borbón bueno es Juan Carlos I", ha rematado. Algo, sin embargo, con lo que ha discrepado Cristina Pardo, quien ha señalado que cree que "Vox está ya en una deriva, que ya no hay Borbón bueno, el único bueno es Abascal y Trump", ha firmado.

