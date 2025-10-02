Feijóo sopesa el 'superdomingo' electoral: los pros y contras para el PP de hacer coincidir las elecciones autonómicas

El contexto En Génova están estudiando celebrar el mismo día elecciones en Extremadura, Castilla y León y Aragón, comunidades presididas por el PP, pero que dependen de Vox para aprobar presupuestos.

Desde hace días circula un rumor en los entornos políticos de que en el PP estaría intentando hacer coincidir las elecciones autonómicas de Extremadura, Castilla y León y Aragón para tener algo así como un 'superdomingo' con el que demostrar en las urnas el músculo electoral del partido. En público lo niegan, aunque laSexta ha podido saber que es una posibilidad que se está estudiando.

Este jueves, el secretario general del PP, Miguel Tellado, desmintió "que haya cualquier tipo de organización conjunta y orquestada" para aunar las elecciones en comunidades autónomas gobernadas por su partido.

Sin embargo, laSexta ha confirmado que en Génova se está valorando que concurran en una misma fecha, ya que algunos presidentes han planteado sacar las urnas ante la imposibilidad de aprobar unos presupuestos.

Una de ellas es María Guardiola. La presidenta de la Junta de Extremadura adelantó en agosto que "o hay presupuestos para el futuro o que el futuro lo decidan los ciudadanos extremeños".

Feijóo no ha querido pronunciarse sobre este asunto y durante una entrevista este jueves en 'AR', ha afirmado que "no le estoy confirmando ni desmintiendo que en Extremadura haya elecciones".

En caso de comicios, la duda es si Extremadura irá sola o si le acompañará alguno de los seis territorios donde el PP depende de Vox para aprobar presupuestos. En particular, alguno de los tres que no han conseguido sacar adelante las cuentas públicas.

En Aragón y Castilla y León, las elecciones tocan en marzo. Mientras, en Andalucía, Juanma Moreno va por libre. "No sé qué harán otros. Yo intentaré aguantar hasta el final de la legislatura", afirmó tras ser preguntado sobre la posibilidad de que haya un 'superdomingo'.

Pros y contras

Celebrar el 'superdomingo' electoral tiene varios pros y contras. Entre las ventajas está dotar de coherencia al discurso de un PP que reclama elecciones generales a Pedro Sánchez al no poder aprobar unos presupuestos.

En este sentido, Feijóo ha denunciando que es "un disparate" que el Gobierno central siga prorrogando los presupuestos de 2023. "España no tiene presupuestos en un lustro, en una década… Es un disparate", ha dicho esta semana.

Pero en caso de lanzarse a hacer elecciones, se arriesgan a que Vox se haga con parte del electorado del PP y quede aún más debilitado para seguir gobernando.

