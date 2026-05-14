Denuncia una agresión homófoba en Santiago de Compostela: patadas, manotazos e insultos como "bujarras de mierda"

Lo que se sabe La Policía Nacional ha recogido la denuncia y está investigando los hechos como una posible agresión homófoba. De momento, el presunto agresor no ha sido detenido.

En Santiago de Compostela, un joven ha denunciado una agresión homófoba que sufrió junto a un amigo. En un vídeo compartido en redes sociales, se observan patadas y manotazos, además de escuchar insultos como "maricón de mierda". La Policía Nacional investiga el incidente como una posible agresión homófoba, aunque el presunto agresor aún no ha sido detenido. El joven relató en Instagram que el conflicto comenzó cuando dos individuos los insultaron y amenazaron. A pesar de grabar la confrontación, uno de los agresores continuó con los insultos y la violencia, llegando a golpear al denunciante en la cara con un móvil.

En Santiago de Compostela, un joven ha denunciado una agresión homófoba por parte de otro chico. En el video que él mismo ha colgado en redes sociales se ven patadas, manotazos y se escuchan insultos como "maricón de mierda". La Policía Nacional ha recogido la denuncia y está investigando los hechos como una posible agresión homófoba. De momento, el presunto agresor no ha sido detenido.

El joven que ha denunciado lo ocurrido ha relatado en Instagram los hechos. "Un amigo y yo íbamos de camino a la zona nueva desde la zona vieja cuando de repente nos cruzamos con dos tipos que empezaron a insultarnos llamándonos 'bujarras de mierda' y 'maricones'. Nos dimos la vuelta y les preguntamos si tenían algún problema", ha relatado.

El joven continúa explicando que uno de los agresores se encaró con él y su amigo, amenazándolos con golpearlos. "En ese momento amenacé con empezar a grabar, que se marcharan o íbamos a denunciar la situación", ha continuado. Pero siguió encarándose hasta acorralarlos mientras seguía insultándolos.

"Saqué mi móvil y le dije que repitiera lo que estaba diciendo porque ahora la conversación iba a ser grabada y lo denunciaría", ha expresado. Sin embargo, la víctima ha apuntado que le daba igual ser grabado, lo que se puede comprobar en el vídeo compartido, en el que se puede escuchar cómo le llama "maricón de mierda" y justo después le da una patada.

"Después de eso, la situación empeoró y terminó dándome en la cara con el móvil, llegando incluso a hacerme un corte", ha explicado en la red social.

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