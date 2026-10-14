Las claves del sistema público de pensiones: Camarero explica cómo funciona

El periodista económico José María Camarero explica cómo funciona realmente nuestro sistema de pensiones después de que PP y Vox lo hayan puesto en duda en plena campaña electoral.

Después de las declaraciones del secretario general de Vox, José María Figaredo, criticando el sistema nacional de pensiones y proponiendo uno mixto, el PP también se suma a Vox y pone en duda el sistema.

El periodista José María Camarero nos dibuja, en Más Vale Tarde, una radiografía exacta de cómo está ahora mismo el pensionista español y de cómo se financia el actual sistema de pensiones.

En primer lugar, explica que la pensión media, es decir, lo que ahora mismo de media cobra un pensionista, son 1.576 euros y la pensión máxima es de 3.359 euros brutos, pero, por otro lado, están las pensiones mínimas, que en el caso sin cónyuge a cargo son 936 euros.

Dicho esto, Camarero señala que "un tercio de los pensionistas ahora mismo cobran menos de 1.000 euros al mes, mientras que las pensiones máximas las cobran muy pocos pensionistas. Y siempre tenemos la idea, o se difunde la idea, de que un pensionista cobra 3.000 euros o más al mes y no es así".

Ahora bien, por otro lado, ¿cómo se financia todo este sistema? Camarero explica que nuestro modelo, el modelo español de pensiones, es "un modelo de reparto en el que la mayor parte de esas pensiones se financian con las cotizaciones de la Seguridad Social".

Esto es, tenemos unos 176.000 euros en cotizaciones, pero el problema es que el importe que la Seguridad Social tiene que pagar en pensiones sube a 212.000 millones de euros. Es decir, hay un descuadre anual de unos 45.000 o 50.000 millones de euros.

"Este es el descuadre que hay porque lo que hay de cotizaciones no sirve para pagar no solo jubilación, sino jubilación, viudedad, orfandad, etc. hay un montón de pensiones y ese descuadre se financia con préstamos del Estado a la Seguridad Social", afirma el periodista, recordando que ahora mismo en la hucha de las pensiones hay dinero: "Con Mariano Rajoy estaba cero, pero ahora hay panoja", apostilla por su parte el presentador Iñaki López.

Las alternativas al sistema

Por otro lado, cuando el PP habla de la posibilidad de un nuevo modelo que sea viable, Camarero explica cuál o cuáles podrían ser las alternativas a nuestro sistema actual de pensiones.

Según explica el periodista económico, tenemos varias. Por ejemplo, "en Europa, tenemos la mochila austríaca, que se trata de un sistema más individualista. Esto es, tú a lo largo de tu vida vas aportando un dinero a través de tu sueldo y que te sirve o para el paro o cuando te jubilas, si no has tenido que ir al paro, para completar tu pensión".

Por otro lado, estaría el modelo de Suecia, que es el de las cuentas nacionales. Esto es, por decirlo de alguna forma, es que "cuando tú te vas a jubilar, dependiendo de la edad media de la población, dependiendo de cómo esté la economía y dependiendo de otros muchos factores, la pensión inicial te sube o te baja.

Y luego está el 'sistema valiente', que diría el PP, "que no sabemos aún cuál es", afirma Camarero, que, no obstante, quiere apuntar lo siguiente al respecto: "El año que viene, en enero, la edad de jubilación sube ya a los 67 años definitivamente, que hacen falta más años cotizados para calcularte la pensión, y a partir de ahí, despliegue, dirías, en la campaña electoral".

Lo que está claro, apunta por su parte López, es que "a cuanto más trabajadores, más cotizantes y, por lo tanto, un sistema de pensión es más sano". "Ahí está la cosa con las cotizaciones, asiente y concluye Camarero, que "es la mayor parte del dinero que sirve ahora para pagar las pensiones". En el vídeo podemos ver al completo esta información.

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