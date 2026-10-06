Damián Rodríguez responde a Figaredo (Vox): "Las pensiones no están quebradas, el sistema público de pensiones es perfectamente mantenible"

Damián Rodríguez, portavoz de Plataforma Sistema Público Pensiones, responde en Más Vale Tarde a las declaraciones del secretario general de Vox que ha defendido un modelo de pensiones mixto, que tenga una parte de reparto y una parte de capitalización.

El mismo día en que Pedro Sánchez anunciaba elecciones generales para este 29N, José María Figaredo, secretario general de Vox, criticaba al sistema de pensiones calificándolo de "zombie": "Lo han quebrado. Habría que dibujar un modelo de pensiones mixto, que tenga una parte de reparto y una parte de capitalización", aseguraba el de Vox.

Sin embargo, en Más Vale Tarde, Damián Rodríguez, portavoz Plataforma Sistema Público Pensiones, responde a estas declaraciones y explica por qué nuestro sistema de pensiones

"Las pensiones no están quebradas, las pensiones públicas llevan del orden de 70 años manteniéndoles, el sistema público de pensiones es perfectamente mantenible y, además, este señor, por llamarle de alguna manera, habla por hablar, porque no tiene ni tan siquiera conocimiento", defiende Rodríguez, apuntando algunos datos.

De este modo, sostiene el experto, "el sistema público de pensiones español se financia desde el salario de los trabajadores y de las trabajadoras que trabajáis, con vuestro salario diferido y parte de las pensiones no contributivas se pagan con impuestos".

Y lo que hace falta, añade Rodríguez, es que haya "una reforma fiscal, que paguen más los que más tienen, y en ese sentido puedan abordarse bien las pensiones no contributivas", ya que "las contributivas las cubrimos perfectamente, los trabajadores y trabajadoras que trabajan y los pensionistas que también pagamos IRPF", concluye.

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