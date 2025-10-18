Mónica García acusa a Ayuso de apostar por "una sanidad low cost" y señala a Juanma Moreno por seguir sus pasos

¿Qué ha dicho? La ministra ha cargado contra la presidenta madrileña por ofrecer un modelo sanitario que tiene "los profesionales peor pagados y la Sanidad que más hace aguas" de España.

Mónica García ha criticado a Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno por sus gestiones en Sanidad. Acusa a Ayuso de implementar un modelo "low cost" en Madrid, con bajos salarios para profesionales y poca inversión sanitaria por habitante. Además, critica su viaje a Texas, considerándolo una evasión de responsabilidades, y cuestiona su compromiso con la ley y el registro de objetores que Sanidad le ha solicitado. Respecto a Moreno, García denuncia políticas de desmantelamiento y privatización en Andalucía, señalando que sigue el modelo de Ayuso, lo que ha deteriorado el sistema sanitario andaluz.

Mónica García ha atizado a Isabel Díaz Ayuso y a Juanma Moreno por sus gestiones autonómicas de la Sanidad. Una, la madrileña, "low cost" y otra, la andaluza, que sigue "a pie juntillas" el modelo de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ayuso se encuentra estos días en Texas (Estados Unidos), donde pretende modernizar la tecnología en los hospitales con un acuerdo cerrado sobre herramientas que utilizan la inteligencia artificial en hospitales.

No obstante, la ministra de Sanidad le ha criticado el "enésimo momento en el que huye de su responsabilidad" al encontrarse de viaje institucional y no "dando la cara" y "diciendo si realmente se va a hacer cargo de la ley" y va a remitir el registro de objetores que Sanidad lleva semanas reclamándole.

Ahora bien, no ha sido la única crítica que ha vertido García sobre la madrileña. La ministra le ha señalado por el modelo "low cost" que está practicando la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Somos una comunidad rica y, sin embargo, la Sanidad que nos propone la señora Ayuso es 'low cost'. Los test más baratos, los profesionales peor pagados y la Sanidad que más hace aguas", ha lanzado García a los medios de comunicación antes de la 'Cumbre de Otoño' de Más Madrid.

Además, ha criticado que Madrid es la región que "menos invierte en Sanidad por habitante" y la que "menos médicos de Atención Primaria tiene".

También críticas a Moreno

Pero lo cierto es que Ayuso no ha sido la única en el punto de mira de la ministra de Sanidad. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, también ha sido objetivo de sus críticas.

"Los cribados del cáncer de mama en Andalucía son la punta del iceberg de unas políticas de desmantelamiento y privatización que sigue ejerciendo soterradamente el PP", ha apuntado.

Porque, pese a que el andaluz reconoció no haber estado a la altura, le sigue acusando de haber arruinado el sistema sanitario: "Moreno Bonilla se ha pasado una semana echando balones fuera, sin asumir la responsabilidad que tiene en el desmantelamiento de un sistema sanitario".

"Ha seguido a pies juntillas el mismo modelo de la señora Ayuso, el mismo modelo neoliberal de desafección con su sistema sanitario", ha añadido en su doble crítica a dos líderes del PP.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.