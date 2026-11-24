¿Por qué es importante? La asociación ha hecho un llamamiento al resto de formaciones políticas a las que se ha trasladado esta iniciativa y que todavía no han formalizado su adhesión: PNV, EH Bildu y Junts per Catalunya

La Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz ha anunciado que el PP se ha sumado al pacto de Estado promovido por víctimas de siniestros ferroviarios, que busca mejorar la seguridad, atención integral y justicia ágil. Este pacto ya cuenta con el apoyo de PSOE, Vox, Podemos, Esquerra Republicana, Frente Amplio, Adelante Andalucía e Izquierda Española. La adhesión del PP, gestionada por Juan Bravo, ha sido recibida con satisfacción. El pacto se centra en tres pilares: reforzar la seguridad ferroviaria, asegurar atención integral a las víctimas y garantizar una justicia rápida y eficaz. La asociación insta a PNV, EH Bildu y Junts per Catalunya a unirse a esta iniciativa.

La Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz ha informado este martes de que el PP ha firmado el compromiso de adhesión al pacto de Estado impulsado por los afectados de siniestros ferroviarios, que reclama seguridad, atención integral y justicia ágil. La propuesta ha sido respaldada por el PSOE, Vox, Podemos, Esquerra Republicana, Frente Amplio, Adelante Andalucía e Izquierda Española.

El retraso del PP en mostrar su apoyo a esta propuesta había sido catalogado por la asociación como algo "incomprensible", por lo que ahora celebran "con profunda satisfacción y esperanza" esta adhesión.

El colectivo, a través de un comunicado, ha agradecido la interlocución y el trabajo de Juan Bravo, vicesecretario general de Economía del PP, para hacer realidad la firma de su partido. "Lo conseguido tiene un significado que trasciende el ámbito ferroviario. Estamos ante una iniciativa de carácter excepcional, sin precedentes conocidos plenamente equivalentes en nuestra democracia: son las propias víctimas, organizadas desde la sociedad civil, quienes han planteado un pacto de Estado y conseguido reunir en torno a una misma propuesta a formaciones políticas de ideologías profundamente diferentes", han destacado.

El futuro pacto se articula en torno a tres pilares fundamentales: el primero es la seguridad ferroviaria con el objetivo de reforzar las garantías de seguridad y prevenir nuevas tragedias, por encima de cualquier interés económico, empresarial o político.

El segundo es la atención integral a las víctimas, porque entienden que se ha de establecer un sistema permanente de asistencia, acompañamiento y protección de sus derechos y los de sus familias; el último pilar reclama una justicia ágil y eficaz, es decir, que se garanticen procedimientos judiciales dotados de los recursos necesarios, evitando que las víctimas tengan que esperar años o décadas para obtener respuestas.

La asociación ha hecho un llamamiento al resto de formaciones políticas a las que se ha trasladado esta iniciativa, tanto a través de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados como directamente desde la propia asociación, y que todavía no han formalizado su adhesión: Partido Nacionalista Vasco (PNV), EH Bildu y Junts per Catalunya.

"Ahora comienza una nueva etapa: construir un pacto de Estado sólido, eficaz y duradero, que se traduzca en medidas concretas, recursos suficientes, plazos de ejecución y mecanismos de seguimiento, con la participación activa y permanente de las asociaciones de víctimas", han indicado. "No podemos cambiar lo que nos ocurrió, pero sí podemos contribuir a cambiar lo que les ocurra a otros. Ese es el sentido de este pacto de estado. Ese es nuestro compromiso con la sociedad", han señalado.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido