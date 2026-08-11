Aagesen confía en la devolución "con garantías" de los menores que entraron a Ceuta para su "reagrupación familiar"

ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en una imagen de archivo

El contexto Marruecos ha reclamado el retorno de los menores, pero la Ley de Extranjería de España impide la "devolución en caliente" y prioriza su bienestar, por lo que se tiene que analizar caso por caso.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha indicado que se está colaborando con el Gobierno de Marruecos para asegurar que la devolución de los menores que entraron en Ceuta se realice con las máximas garantías y enfoque en la reagrupación familiar. Aagesen enfatizó que el Gobierno de España busca que el regreso se efectúe respetando los derechos humanos, manteniendo un trato garantista, especialmente con los jóvenes. Además, destacó la comunicación ágil con Marruecos y expresó confianza en lograr la devolución, considerándola la mejor solución para los menores.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha afirmado que se está trabajando con el Gobierno marroquí para que la devolución de los menores que entraron en Ceuta se hagan "con las máximas garantías" y para su "reagrupación familiar".

"El Gobierno de España va a buscar que ese regreso se haga con las garantías, respetando los derechos humanos, que es un criterio y una máxima de este Gobierno", ha afirmado Aagesen en declaraciones a Hora 25 de la 'Cadena Ser'.

"Tenemos siempre un trato garantista, especialmente con los más jóvenes, y ese es el objetivo y lo que se va a hacer", ha subrayado la vicepresidenta.

Por ello, ha añadido, "se está trabajando en coordinación con el Gobierno marroquí para que la vuelta de esas personas menores se haga con las máximas garantías y que se busque esa reagrupación familiar, que es lo que se espera en este caso".

Aagesen ha opinado que el Ejecutivo español está hablando "de manera ágil" con el Gobierno de Marruecos y ha confiado en que se consiga la devolución. "Creemos que es la mejor solución también para esos jóvenes", ha añadido.

Más de 1.500 identificados

El Gobierno de España ha identificado ya a más de 1.500 menores migrantes en la ciudad autónoma, pero todavía hay cientos que viven en condiciones muy precarias. Marruecos ha exigido en repetidas ocasiones el retorno de esos menores y ha criticado la lentitud del proceso, sin embargo, la Ley de Extranjería de España prioriza el bienestar del menor.

Primero se tiene que identificar y abrir un expediente a cada uno para comprobar si el menor puede regresar con su familia en condiciones de seguridad. Para ello, España tiene que pedir información a las autoridades del país de origen sobre la situación familiar del menor.

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