"Queremos asilo": cientos de migrantes inician una huelga de hambre en la playa del Trampolín para frenar su devolución a Marruecos

Los detalles La escena se ha producido en uno de los principales asentamientos improvisados de la ciudad, donde centenares de migrantes permanecen a la espera de conocer cuál será su destino.

Cientos de migrantes que permanecen en el campamento improvisado de la playa del Trampolín, en Ceuta, han comenzado una huelga de hambre para reclamar su derecho de asilo.

Tras una protesta espontánea que tuvo lugar en la tarde de este domingo, buscan llamar la atención para no regresar a Marruecos. De hecho, aseguran que no comerán mientras no se solucione su solución administrativa.

La escena se ha producido en uno de los principales asentamientos improvisados de la ciudad, donde centenares de migrantes permanecen a la espera de conocer cuál será su destino, en unas condiciones de precariedad y entre construcciones levantadas con plásticos, lonas y otros materiales.

Al grito de "asilo, asilo", unas 200 personas buscan frenar el plan del Gobierno central y el de Ceuta de que la mayoría sean devueltos al país vecino. Algo que también reclaman las ONG, que recuerdan que hay valorar cada situación de forma individual.

Por un lado está la situación de los marroquíes adultos. Su país es considerado seguro por la Unión Europea. Sin embargo, esto no implica una devolución automática. Habría que valorar, por ejemplo, si tienen alguna situación de vulnerabilidad: sobre todo si son mujeres o pertenecen al colectivo LGTBIQ+.

Para aquellos migrantes que vengan de países considerados no seguros, como Sudán, Mali o Burkina Faso, hay que tener en cuenta las guerras o grupos terroristas de los que huyen o si son personas perseguidas.

El tercer grupo es de los menores. En este caso, hay que valorar su situación familiar y su opinión sobre si quieren volver o no, algo que se tendrá en consideración en función de su edad.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.