Trump llama "hijos de p*** estúpidos" a los demócratas y presume de su amistad con Kim Jong-un: "Con 112 misiles nucleares es bueno llevarse bien"

Irán no, pero Corea del Norte sí: Trump trata de justificar en su amistad con Kim Jong-un que tenga armas nucleares

¿Qué ha dicho? El presidente de EEUU ha insistido en pagar 5.000 dólares a cada ciudadano si ganan las elecciones y se ha autodefinido como "una de las personas más inteligentes del mundo": "Esa señora es ama de casa, pero es muy buena y tiene un instinto natural para los negocios", cuenta.

Donald Trump ha protagonizado un nuevo mitin ante sus seguidores, en el que, fiel a su estilo, no ha escatimado en críticas hacia los demócratas, calificándolos de "un montón de hijos de puta estúpidos". Este acto se ha celebrado a menos de un mes de las elecciones de mitad de mandato, donde las encuestas predicen una derrota republicana. Trump ha reiterado su promesa de entregar 5.000 dólares a cada ciudadano si su partido gana. Además, ha presumido de su inteligencia y su relación con Kim Jong Un, destacando la importancia de mantener buenas relaciones con líderes con poder nuclear. También ha compartido su hábito diario de tomar aspirinas, afirmando que le ayudan psicológicamente. Este evento se enmarca en su estrategia para movilizar a sus votantes de cara a las cruciales 'midterms'.

Donald Trump se ha dado uno de esos baños de masa que tanto le gustan. De esos en los que nadie le dice nada. En los que está delante de sus más fieles seguidores y ni uno solo le chista. En donde puede soltar todo lo que él bien quiera por más líneas que termine cruzando. Así ha sido el último de ellos, hasta que llegue el próximo, en el que incluso ha tildado a los demócratas como "un montón de hijos de puta estúpidos".

Todo, en un acto en Ohio a menos de un mes de esas 'midterms'. De esas cruciales elecciones de mitad de mandato en las que, según las encuestas, los republicanos van a sufrir una durísima derrota con las cámaras del Congreso cambiando de mayorías. Ante tal opción, Trump ha sacado todo su arsenal.

"Los demócratas son un montón de hijos de puta estúpidos", ha dicho un Trump que anteriormente ya había dejado varias. "Sé más sobre todo que cualquier persona en esta sala y que cualquier persona en cualquier parte del mundo", ha comentado.

Luego, sus ojos se fueron hacia una ama de casa: "Hay una mujer ahí sentada. Es ama de casa, pero es muy buena. Tiene un instinto natural para los negocios y quizá sepa más que yo, pero no lo creo".

El presidente, además, volvió a hablar de su promesa de dar dinero a cada ciudadano adulto de EEUU en caso de que los republicanos ganen las elecciones: "Cada uno tendrá 5.000 dólares en el bolsillo".

"Solo salgan y voten. Si hacen eso, ganaremos y lo haremos en grande", ha vuelto a expresar Trump en un acto en el que además de decir de sí mismo que es "de las personas más inteligentes del mundo" presumió de su amistad con Kim Jong-un.

Con el líder de Corea del Norte. Con un dictador norcoreano con el que se lleva "de maravilla": "Cuando la gente tiene 112 misiles nucleares es bueno llevarse bien. Aquí está la diferencia, Irán nunca tendrá un misil nuclear".

Además, ha hablado de sus hábitos con las aspirinas: "Me tomo una al día. No sé si funciona, pero psicológicamente la necesito. Aquí estoy, dando discursos. Me gusta tomar la grande, quieren que baje a la de 80. Me dijeron, '¡señor, no necesita eso! y les dije que me hicieran un favor, que me dejaran en paz y que he estado bien durante 35 años".

Así ha sido el nuevo show de Donald Trump. Uno en el que se ha despachado contra los demócratas a menos de un mes de las 'midterms' mientras presumía de su propia inteligencia y de su amistad con un dictador. De fondo, su promesa de los 5.000 dólares para cada ciudadano de EEUU en caso de que los republicanos ganen las elecciones del 3 de noviembre.

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