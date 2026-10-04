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'Los Siete de Cornell': nuevas pruebas siembran dudas sobre una presunta violación grupal en una universidad de EEUU

Los detalles El 19 de octubre de 2024 una joven denunció que fue presionada a consumir ketamina y violada durante horas pero el caso se archivó. La mujer ha pedido la reapertura del caso tras ponerse en duda el proceso de investigación.

Los 7 de Cornell
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El testimonio ha conmocionado EEUU y ha puesto el foco sobre las repetidas agresiones sexuales en campus universitarios por parte de los 'Siete de Cornell', los jóvenes que presuntamente drogaron y violaron a una joven en una universidad de élite. Ahora, nuevas pruebas también siembran dudas sobre cómo se investigó el caso.

Todo comenzó el 19 de octubre de 2024. Cerca de las 11 de la noche, Jane Doe, nombre ficticio, de 20 años, llega sola hasta la residencia de la fraternidad Chi Phi en el campus de Cornell para ver a un amigo. En su demanda, la víctima asegura que allí fue presionada a consumir ketamina y violada durante horas.

"El hombre número 2 le preguntó a [Jane Doe] si quería consumir más ketamina", recoge el documento. Doe dijo que estaba extremadamente drogada y que no se encontraba en condiciones de dar su consentimiento: "El Hombre n.º 1 dijo que quería volver a tener relaciones sexuales".

Mientras ocurría la presunta agresión sexual, varios miembros de la fraternidad enviaban mensajes vulgares y ofensivos por un grupo de Snapchat. Uno escribió "Free pussy", ofertando las partes íntimas de la víctima a más de 50 hombres de la fraternidad.

Nadie frenó nada. Nadie denunció nada. Tres semanas después, Jane Doe denunció lo ocurrido a la Policía de Cornell, pero asegura que la universidad ni la protegió ni castigó de manera adecuada a los presuntos violadores, apodados como 'Los 7 de Cornell'.

"Debemos hacerlo mejor", reconocía Michael Kotlikoff, presidente de la Universidad de Cornell. El 14 de enero de 2025 la universidad comienza una investigación. El fiscal relató que no había pruebas suficientes para determinar que las agresiones sexuales habían sido sin consentimiento.

Pero dos años después, Jane Doe, que abandonó Cornell, ha pedido reabrir el caso. Una historia que ha conmocionado dentro y fuera del campus, porque ocurrió en una de las universidades más prestigiosas de EEUU. "Nos avergonzamos profundamente de los hechos ocurridos en nuestro campus y que no los toleramos bajo ningún concepto", ha apuntado el presidente de la Asamblea Estudiantil Universidad de Cornell.

Un caso estremecedor que ahora investiga la Fiscalía de Nueva York.

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