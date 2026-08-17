Mónica García niega que haya un colapso sanitario en Ceuta: "No se ha suspendido ninguna cirugía"

El contexto Sanidad ha defendido que el riesgo sanitario es bajo para los ciudadanos ceutíes.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado que no hay un colapso sanitario en Ceuta tras la crisis migratoria del 30 de julio, cuando entraron masivamente 80,000 personas. En una entrevista, García destacó que no se ha suspendido ninguna cirugía y que el hospital está en nivel 1 de contingencia, con 101 de las 212 camas ocupadas, 28 de ellas por migrantes. García subrayó que el colapso es un criterio técnico que no se ha alcanzado. Celebró el anuncio de dispositivos de ayuda humanitaria por parte del Ejecutivo y enfatizó la necesidad de alojar a los migrantes para un seguimiento epidemiológico adecuado. Aunque reconoció la falta de instalaciones suficientes, destacó que se están creando nuevos espacios para mejorar el seguimiento de salud de los migrantes. Según su informe epidemiológico, el riesgo de infección es moderado para migrantes y bajo para los ceutíes.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha negado este lunes que haya un colapso sanitario en Ceuta a raíz de la crisis migratoria generada en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de 80.000 personas el pasado 30 de julio.

Así lo ha asegurado García en una entrevista en Al Rojo Vivo donde ha hecho hincapié en que "no se ha suspendido ninguna cirugía". "Estamos en un nivel 1 de contingencia. De las 212 camas que hay en el hospital ahora mismo hay 101 ocupadas, de las cuales 28 son migrantes", ha señalado la ministra.

García ha indicado que "no se ha demandado un índice de colapso" ni se ha demandado a ningún profesional que estuvieran de vacaciones. "El colapso es un criterio técnico cuando no puedes asumir la demanda. Pero no es así", ha añadido.

De esta manera, García ha celebrado el anuncio de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien ha asegurado que el Ejecutivo va a organizar unos dispositivos de ayuda humanitaria para atender a los migrantes que aún quedan en Ceuta.

"En la calle hay miles de personas. Mientras se resuelven la situación migratoria, necesitamos que estas personas estén bajo techo", ha dicho García, quien ha hecho hincapié en que es una "urgencia sanitaria en materia de salud pública tener a esta gente en lugares seguros, para poder vigilar y hacer seguimiento epidemiológico".

17 días después de la entrada masiva, García ha reconocido que no hay instalaciones suficientes para acoger a los miles de migrantes que hay en Ceuta. Aunque no ha querido señalar a nadie, indirectamente ha apuntado al presidente de la ciudad autónoma, Juan José Vivas.

"Hemos estado 17 días pidiendo espacios para los lugares. Ayer hablando con los sanitarios nos decían que la agilidad a la hora de albergar esos espacios fue más rápida en 2021 que ahora. Son insuficientes, por eso pedimos más", ha dicho.

"¿Llegamos más tarde de lo que querríamos? Por supuesto", ha asegurado García. Así, ha celebrado que con estos nuevos cuatro espacios, "vamos a tener un mejor seguimiento del estado de salud de los migrantes".

Además, la ministra ha reiterado que el riesgo de infección es moderado para migrantes y bajo para ceutíes. Ese, ha dicho, es su "informe epidemiológico a día de hoy".

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