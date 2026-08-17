Hasna fue devuelta a Marruecos tras cinco días escondida en las calles de Ceuta: "Siempre quise ir a España y labrarme un futuro"

Los detalles Hasna tiene 18 años y fue una de las miles de personas que se lanzó a nado a la ciudad autónoma el pasado 30 de julio, pero el sueño de quedarse en España duró unos pocos días.

En medio de la crisis de Ceuta, se destacan las historias de quienes buscaron un futuro mejor cruzando la frontera, como Hasna, una joven de 18 años. El 30 de julio, decidió luchar por una nueva vida, pasando cinco días escondida en Ceuta. Desde hace años, su mirada estaba puesta en las concertinas que separan Marruecos de España, buscando oportunidades ante la falta de empleo y las difíciles condiciones en su país. Sin avisar a sus padres, siguió a una multitud, nadando durante una hora y media. En Ceuta, sobrevivió con escasa comida y agua hasta ser devuelta a Marruecos, lamentando no poder cumplir su sueño de encontrar trabajo y hacer que sus padres se sientan orgullosos.

En medio de la crisis de Ceuta, no hay que olvidar las historias de quienes cruzaron la frontera buscando un futuro mejor y fueron obligados a volver. Es lo que le ocurrió a Hasna, una chica de 18 años que ese 30 de julio decidió intentar luchar por una nueva vida y pasó cinco días escondida en las calles de la ciudad autónoma.

Hace años que su mirada estaba puesta en las concertinas que separan Marruecos de España, una oportunidad para ella. "Yo siempre he querido ir a España, siempre", asegura. En conversación con laSexta, explica que en Marruecos "hay muchos jóvenes que no encuentran trabajo y viven condiciones muy duras".

Tanto deseaba llegar a España, que el 30 de julio se fue sin avisar a sus padres siguiendo a una multitud de personas que no conocía y nadando durante una hora y media.

"Iba a la playa a bañarme con mis padres y mis hermanos y vi que la gente empezaba a andar y me fui con ellos. No lo sabía, pero de repente me salió en el móvil, veía que le gente se iba y empecé a andar detrás de ellos", relata.

Explica que no avisó a su familia porque "se hubieran preocupado por mí". Una vez en Ceuta, estuvo cinco días sin hablar con sus padres. "Tenían mucho miedo", reconoce.

Amargo regreso a Marruecos

De nuevo en Marruecos, Hasna cuenta en exclusiva a la Sexta, que solo pudo comer un trozo de pan en dos ocasiones. Solo bebió agua hasta que fue devuelta a la frontera.

"Estaba escondida en una calle de Ceuta y me encontraron. Me entristecí mucho y me puse a llorar porque no quería volver a Marruecos", lamenta.

Hasna, explica que su deseo era "encontrar un trabajo, hacer mi vida, y labrarme un futuro". También, asegura, que sus padres estuvieran orgullosos de ella.

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