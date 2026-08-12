Robles aguanta el chaparrón, da la cara y dialoga con vecinos de Ceuta que increpan al Gobierno: "Estamos hartos"

El contexto La ministra de Defensa se ha parado para escuchar a varios ceutíes y se ha comprometido a mantener la presencia militar en la ciudad autónoma "el tiempo que haga falta".

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visitó Ceuta para evaluar la situación tras la crisis migratoria del 30 y 31 de julio, cuando más de 70.000 personas cruzaron desde Marruecos. Durante su visita, escuchó las preocupaciones de los residentes, quienes expresaron su temor e indignación por el impacto en la economía local y su seguridad personal. Una vecina, Pepi, relató su miedo y la necesidad de cerrar su casa por seguridad. Pese a las críticas, algunos valoraron la disposición de Robles para dialogar. La ministra prometió una presencia militar continua para estabilizar la situación y aseguró que "esto no puede volver a ocurrir".

La visita de Defensa, Margarita Robles, está visitando Ceuta este miércoles para conocer de primera mano la situación de la ciudad autónoma tras la crisis migratoria de los días 30 y 31 de julio, cuando más de 70.000 personas entraron irregularmente desde Marruecos. En su visita, se ha parado a conversar con varios ceutíes y ha escuchado sus quejas.

"Están arruinando la economía de Ceuta. ¿Cuántas tiendas y cuántos bares han cerrado?", se quejaba una vecina, que trasladaba a la ministra que la situación que se vive en la ciudad autónoma le ha robado la "libertad": "No podemos ir a la playa, no podemos pasear solos, y todos los que nos están escuchando saben que es verdad", le ha relatado esta vecina a Robles, afirmando que, como ella, muchos están "hartos".

Aún más emotivo ha sido el encuentro de la titular de Defensa con Pepi, una vecina que le ha suplicado a Robles entre llantos que no abandonen la ciudad. "Estoy muy nerviosa porque tengo miedo. Vivo sola. Nunca me he visto así, cerrando las ventanas, la puerta, mirando todo. Esta noche apenas he descansado, he cogido un cuchillo", ha relatado mientras la ministra intentaba consolarla. "Yo la tengo en estima, señora. No se puede abandonar Ceuta, por favor se lo pido", ha añadido Pepi.

Pese a las críticas, han sido varios los vecinos que han reconocido el talante de Margarita Robles por escuchar sus peticiones y pararse a dialogar con ellos: "Otros ministros vienen media hora con su coche y se vuelven a Madrid", le ha trasladado un ceutí, reconociendo así la diferencia entre el trato de la ministra de Defensa y el proporcionado por otros miembros del Gobierno.

Robles asegura que "esto no puede volver a ocurrir"

Ante las súplicas de los vecinos, Margarita Robles se ha comprometido a mantener una importante presencia militar en Ceuta para normalizar la situación y evitar que se produzca una nueva avalancha en las próximas semanas, tal y como se ha anunciado en redes sociales desde Marruecos. "El Ejército va a estar el tiempo que haga falta", ha anunciado.

Además, ha reconocido la gravedad de la situación y que los vecinos de Ceuta tienen motivos para sentirse desprotegidos y desconcertados desde el inicio de esta crisis migratoria. "Esto no puede volver a ocurrir", ha zanjado Robles.

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