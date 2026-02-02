Cerdán admite haberse reunido con Leire Díez, pero desvincula a Pedro Sánchez: "No le informé"

Los detalles El exsecretario de Organización del PSOE, imputado en la trama del 'caso Koldo', ha sostenido que no conocía de nada a Díez hasta esas reuniones y ha negado que desde el partido se le pagara algo por ello.

Cerdán, que ha intentando no declarar por estar investigado en otras causas, ha acabado respondiendo a preguntas, afirmando que no recuerda quién convocó las reuniones, aunque ha precisado que fue en un despacho próximo al suyo en la sede del PSOE en la calle Ferraz.

El exsecretario de Organización del PSOE, imputado en la trama del 'caso Koldo' relativa a presuntos amaños de obras públicas, ha sostenido que no conocía de nada a Díez hasta esas reuniones y ha negado que desde el partido se le pagara algo por ello.

Según ha agregado, solo habló con ella los días de las reuniones, que se celebraron en abril de 2024, y cuando él salió de prisión provisional el pasado noviembre, que Díez le preguntó por teléfono cómo estaba, ha indicado.

Cerdán ha manifestado que no informaron a Pedro Sánchez de esos encuentros con Díez, tras esos encuentros con Díez, y ha asegurado que de lo que se habló fue de audios sobre las saunas del suegro de Sánchez relacionadas con trabajos del comisario jubilado José Manuel Villarejo.

"Eran los días en los que el presidente estaba ausente", ha señalado, haciendo referencia a la reflexión que inició el presidente del Gobierno por la imputación de Begoña Gómez. "No le informé. Nadie habló con él. Esos días con el señor Hernando hablé mucho por la situación, pero no era lo más importante que teníamos en la mesa en ese momento", ha asegurado.

Al respecto, ha expresado que a él no le interesó el material que Díez y el empresario también investigado en la causa, Javier Pérez Dolset, le pusieron sobre la mesa porque ya había trascendido, se conocía públicamente.

Cerdán ha comparecido en la causa en la que el juez Arturo Zamarriego investiga a Díez, Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por presuntamente buscar información comprometida de jueces, fiscales y guardias civiles a cambio de favores.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid también ha escuchado también esta mañana al secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, que ha confirmado que se reunió una vez con Díez para hablar de supuestas acciones de la denominada 'policía patriótica' contra el jefe del Ejecutivo.

Las declaraciones, que estaban previstas que comenzasen a las 10:30 horas, se han retrasado por la ausencia por motivos médicos de la abogada de uno de los investigados. El secretario de Estado de Telecomunicaciones y excargo de Moncloa ha sido el primer testigo en llegar, hacia las 08:55 horas, mientras que Cerdán ha entrado en los juzgados de Plaza de Castilla sobre las 10:30 horas.

Zamarriego investiga si Díez lideraba una "actuación delictiva, continuada y coordinada" para "recabar información comprometida o irregular" de instituciones estatales con el fin de "anular o malbaratar" sus investigaciones en "casos relevantes que afectan a políticos y empresarios".

Por su parte, Díez enmarca las conversaciones incluidas en la causa en una labor periodística para publicar un libro sobre supuestas cloacas del Estado.

Díez admitió haberse reunido con Cerdán

La propia Díez reconoció en su declaración ante el juez el pasado 17 de noviembre que mantuvo dos encuentros con Cerdán en abril de 2024 en la sede del PSOE en la calle madrileña de Ferraz, añadiendo que lo hizo en calidad de periodista y en compañía de Pérez Dolset, entre otras personas.

El empresario, que declaró ese mismo día, confirmó su presencia en las dos reuniones en las que estuvo Cerdán y precisó que en una estuvo también presente Hernando, que en aquellas fechas era director adjunto del gabinete de la Presidencia del Gobierno.

También constan en la causa otras reuniones de Díez, como una en el despacho del expresidente de Sacyr Luis del Rivero con el fiscal de Anticorrupción Ignacio Stampa, o la organizada en el despacho del abogado Jacobo Teijelo con el empresario Alejandro Hamlyn, investigado en la Audiencia Nacional.

El juzgado a cargo del caso acumuló varias querellas y denuncias contra Díez a raíz de los audios en los que se la escucha hablar con empresarios con causas judiciales abiertas con el supuesto objetivo de buscar información comprometida contra el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y el fiscal de Anticorrupción José Grinda.

También el fiscal Stampa aportó grabaciones de la reunión que mantuvo con Díez junto a Pérez Dolset y Del Rivero, en la que la exmilitante se presentó como "mano derecha" de Cerdán y como "la persona que ha puesto el PSOE". "Yo traslado luego", aseguró.

El Supremo manda a la Audiencia Nacional la causa por presuntos amaños

La citación de Cerdán ha coincidido con la decisión tomada este lunes por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente de enviar a la Audiencia Nacional la causa en la que investigaba a él, además de al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García o el empresario Víctor de Aldama, por presuntos amaños de obra pública.

En un auto, recogido por esta agencia de noticias, el magistrado remite al juez de la Audiencia Nacional que también instruye el 'caso Koldo', Ismael Moreno, esta línea de investigación después de que Ábalos renunciase la semana pasada a su acta de diputado, lo que le hizo perder el aforamiento. El Supremo, según explica, ha perdido así la competencia para continuar indagando en estos hechos.

La pieza separada que ahora se remite al Juzgado Central de Instrucción Número 2 fue abierta el pasado mes de septiembre para investigar todo lo relativo a las adjudicaciones presuntamente ilícitas de obras públicas. Se trata de una pesquisas que, según el hasta ahora instructor, se encuentran en una fase incipiente.

De esta forma, el Supremo se queda únicamente -en lo referido al 'caso Koldo'- con el juicio oral contra Ábalos, Koldo y Aldama por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en pandemia, previsto para abril.

