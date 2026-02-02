Las trampas 'trumpistas' de Ayuso: insiste en que la regularización de migrantes beneficiará al Gobierno pese a que no podrán votar en las próximas elecciones

Sí, pero... Lo curioso es que la presidenta madrileña dijo en septiembre que ella parte "de que la inmigración hispana no es inmigración" y, con esta regularización a la que ella se opone, la mayoría de beneficiados serán latinoamericanos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado que la regularización de medio millón de migrantes busca manipular el censo electoral, una afirmación similar a la que hizo Donald Trump en su campaña. Aunque se sabe que es falso, Ayuso sostiene que el objetivo es alterar los censos para las elecciones próximas, sugiriendo que el Gobierno se beneficiará. Sin embargo, la regularización no implica que los migrantes obtengan la nacionalidad ni puedan votar en 2027. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también se ha sumado a esta idea, pero con un enfoque más cauto, sugiriendo que se busca "comprar votantes en el futuro". Curiosamente, la mayoría de los beneficiados por esta regularización serían latinoamericanos, a los que Ayuso no considera como inmigrantes.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue insistiendo en que la regularización de medio millón de migrantes busca manipular el censo. Y esto es exactamente lo mismo que dijo el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, en su primera campaña y que luego ha repetido más veces.

Aun sabiendo que es falso, Ayuso lo ha repetido una y otra vez. "Están intentando regularizar para manipular los censos en las próximas elecciones", insistió el domingo. Un día más, dejó entrever ese bulo de que, con la regularización de migrantes, el Gobierno se beneficiará. "Es, sencillamente, una trampa para provocar que puede alterar el censo electoral", dijo a su vez el pasado miércoles.

Pero no, la regularización no supone que esos migrantes consigan la nacionalidad directamente. Por lo tanto, no podrán votar en las próximas elecciones de 2027. "Es la compra masiva, o la pretensión de compra masiva de votos", afirmó también en un discurso plagado de insinuaciones falsas exactamente iguales a las de Trump.

"La mayoría no habla ni una palabra de inglés, pero los están inscribiendo", afirmó el presidente estadounidense. Una idea a la que se ha sumado ahora el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pero añadiendo un matiz. "Es intentar comprar votantes en el futuro, no es un reparto de papeles. Es un reparto de papeletas", afirmó el domingo.

Feijóo prefiere ser más cauto y habla de "comprar votantes en el futuro". Por su parte, la presidenta madrileña ponía directamente fecha: las "próximas elecciones". Una Ayuso que el pasado septiembre decía esto: "Bueno, yo parto de que la inmigración hispana no es inmigración". Lo curioso es que, con esta regularización a la que ella se opone, la mayoría de beneficiados serán latinoamericanos, el 91%. Entre ellos, los que más, los procedentes de Colombia, de Perú y de Honduras.

