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Reacción del Gobierno

Morant se refiere a Leire como "Antoñita la Fantástica": "No sé ni si ella se creía su propia historia"

¿Qué ha dicho? La ministra equipara a Leire Díez con el 'pequeño Nicolás'. "No sé qué objetivo buscaba, pero creo que era algo personal y que esa inquietud la llevaba a pedir reuniones", opina Morant.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, comparece ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades en el Senado
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"Una outsider, un 'pequeño Nicolás', una Antoñita la Fantástica". Así se refiere la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, a Leire Díez, una mujer que le "genera inquietud". En una entrevista en el 'Huffington Post', la ministra reconoce que no sabe "qué objetivo buscaba" la exmilitante socialista y duda que ni ella misma "se creyese su propia historia".

"Creo que era algo personal y que esa inquietud la llevaba a pedir reuniones. Seguramente tropezó con personas ingenuas que no le daban importancia, pero que en el momento en el detectaron o comprobaron por dónde iba esta señora, pusieron pie en pared y no se volvieron a reunir con ella", opina Morant.

Para la ministra, la causa que rodea a Leire se "va a quedar (sic) en una persona que intentaba hacer cosas pero no pudo hacerlas porque no tenía el poder para hacerlo", señalando que Díez "mantenía relaciones con las cloacas del PP". Morant destaca que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno para "acabar" con el hecho de que el Gobierno de España "volviera a ser una cloaca".

"Lo que ha quedado demostrado es que el PSOE no se ha financiado con dinero 'b' y que la UCO no se encontró en Ferraz con ordenadores destruidos a martillazos ni con trituradoras de papel. Se encontró con un partido serio que quiere colaborar con la Justicia", añade la ministra.

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