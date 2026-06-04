La UCO acude a la sede de Tubos Reunidos en Amurrio para buscar documentación sobre el rescate de la SEPI

Los detalles La empresa alavesa fue rescatada por la SEPI por 112,8 millones de euros. Se trata del rescate más cuantioso que se investiga en la causa de Leire Díez. Por él, la trama cobró 114.000 euros en mordidas.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudir a la sede de Tubos Reunidos, en Amurrio (Álava), para buscar documentación sobre el rescate, según confirman fuentes de la investigación a laSexta. También ha pedido un requerimiento de información a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La empresa alavesa fue rescatada en pandemia por la SEPI por 112,8 millones de euros. Se trata del rescate más cuantioso que se investiga en la causa de Leire Díez. Por él, la trama cobró 114.000 euros en mordidas.

Los indicios recopilados ponen de manifiesto que por parte del grupo 'Hirurok' se habrían llevado a cabo acciones tendentes al otorgamiento de esta ayuda, percibiendo por ello un total de 114.950 euros a través de facturación, aparentemente mendaz, emitida por la sociedad Mediaciones Martínez.

Las acciones desarrolladas por 'Hirurok' habrían consistido, según las propias palabras de los investigados, en su "intermediación", la cual podría haber contribuido a propiciar el otorgamiento de la ayuda.

'Hirurok' ('Los tres' en euskera) era un grupo de WhatsApp que compartían Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso, y que ahora es la prueba clave que ha llevado a los investigadores a descubrir la presunta trama de cloacas montada desde Ferraz.

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