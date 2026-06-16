La directora de la Guardia Civil niega haber "participado jamás en ninguna trama contra la UCO" y haberse reunido con Leire Díez para "una supuesta campaña"

Sí, pero... Aunque ella insiste en que no ha mentido sobre sus encuentros con Díez, en un primer momento negó cualquier reunión y este martes ha reconocido que sí quedó con ella "en una cafetería" cuando fue nombrada directora del Instituto Armado.

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ha negado cualquier implicación en tramas contra la UCO y ha desmentido haber influido en investigaciones, así como encuentros con Leire Díez para tales fines. Durante su intervención en el Senado, González afirmó que ni ella ni el ministro Fernando Grande-Marlaska han mentido sobre estos asuntos. Reconoció haber tenido dos encuentros con Díez, pero aclaró que fueron reuniones informales sin relación con investigaciones. Además, González ha rechazado haber realizado purgas dentro del cuerpo y ha criticado al PP y a Vox por prejuzgarla. Enfatizó su compromiso con la ética y la responsabilidad en su cargo.

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, niega todo lo relacionado con Leire Díez. En su intervención durante la comisión de investigación en el Senado, González ha afirmado que no ha "participado jamás en ninguna trama contra la UCO, ni influenciada por Leire Díez ni nadie" y que ni ella ni el ministro Fernando Grande-Marlaska "han mentido" sobre la fontanera del PSOE.

González ha negado haber adoptado cualquier medida para "alterar investigaciones", así como ha hecho lo propio con los encuentros con Leire Díez que se le atribuyen en los informes de la UCO: "No me he reunido jamás con la señora Díez ni en la dirección general, ni en mi despacho ni en dependencia de la Guardia Civil. Ni para frenar investigación alguna".

"Jamás me he reunido con mandos de las unidades afectadas para interesarme por desarrollo de las investigaciones. Jamás he visitado las instalaciones de las unidades para conocer sus labores de investigación", ha señalado. Y ha agregado: "No he frenado investigación alguna, ni de la UCO ni de nadie. Solo me dedico a fortalecer a la Guardia Civil. Siempre de acuerdo a la política marcada por Interior".

Es más, la directora de la Guardia Civil directamente ha sentenciado que durante su etapa al mando del Instituto Armado "jamás se ha producido injerencia en acciones de la UCO": "Siempre he tenido y tendré un comportamiento impecable con todos los agentes y por su trabajo, soy su orgullosa directora".

"No controlo a nadie por la puerta de atrás. Lamento profundamente que el cuerpo se haya visto afectado, quiero expresar mis más sinceras disculpas a ellos y ellas por esta situación" ha añadido Mercedes González. "El de la ética y responsabilidad es uno de mis tesoros", ha señalado.

Por otro lado, también ha negado que haya realizado ninguna purga en el interior del cuerpo: "Dígame dónde estaba el teniente coronel Antonio Balas (jefe de delitos económicos de la UCO) cuando yo llegué y dónde está ahora. En el mismo sitio".

González ha reprochado a PP y a Vox que la hayan sentenciado "previamente", a la par que ha pedido cautela, porque, según ha recordado, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta en su informe que todo lo señalado es "indiciario". Dirigiéndose a los senadores de ambos partidos, les ha preguntado: "Díganme dónde está la purga. Díganme dónde estaba el teniente coronel Antonio Balas cuando yo llegué, y díganme dónde está ahora. En el mismo sitio, haciendo su trabajo escrupulosamente", ha zanjado.

Los encuentros con Leire

Además, gran parte del tiempo de su intervención ha estado centrado en los supuestos encuentros con Leire Díez. Ella, en un primer momento, había negado cualquier reunión con ella, pero este martes sí ha reconocido una quedada en "una cafetería" cuando fue nombrada directora de la Guardia Civil. Eso sí, ha negado que fuera para cualquier asunto relacionado con una investigación en curso.

González ha detallado que supo de ella "cuando estaba en Correos y yo delegada del Gobierno. "Ese contacto solo fue a través de mensajes de WhatsApp y siempre por huelgas de Correos. Nunca nos conocimos personalmente y hasta ese momento solo por teléfono", ha dicho. "Cuando fui nombrada se puso en contacto conmigo y quedamos en una cafetería cerca de la Guardia Civil. En ese encuentro me trasladó cuál era su situación laboral. No me dijo ni dónde ni para quién trabajaba. No habló de investigaciones de la Guardia Civil. Entendí que era una mera toma de contacto para en un futuro tenerme en su agenda", ha añadido.

Tras esto, ha señalado un segundo encuentro tres meses. "Ese día estaba reunida a esa hora en la Guardia Civil. Pasados unos meses tuvimos un nuevo encuentro en las mismas condiciones, hasta que en un momento me dice que Villalba pudiera volver a su destino. Rechazo esa solicitud e inmediatamente se da por finalizado el encuentro. Desde entonces jamás volví a verla. No fueron encuentros largos, solo un café", ha contado. Y ha asegurado: "Nuncia me pidió interferir en investigaciones en curso".

Y, al ser preguntada sobre esa negación de encuentros con Leire Díez que había realizado en un principio, González también ha tenido respuesta. "Con respecto a la mentira", ha dicho que "ni el ministro (Marlaska) ni yo hemos mentido en ningún caso". "Yo conozco a Leire, no lo he negado nunca. Nunca me habrán escuchado decir que yo no conozco a Leire Díez, lo que sí me han escuchado es que y no he tenido ninguna reunión Leire para una supuesta campaña. Eso es lo que he negado y lo que negué hace un año, que es lo que publican pseudomedios que provocan un ruido ensordecedor para que nadie se entere de que pasa de verdad".

"Yo no he tenido nunca una reunión con la señora Leire Díez, yo me he tomado dos cafés con la señora Leire Díez. Punto", ha dicho, tras lo que ha matizado que tés porque ella no bebe café. Y, en esos encuentros, ha explicado que Leire no se reunió con ella "para hablar de ningunas filtraciones". "Yo no hablé con Leire jamás de ningunas filtraciones ni de informaciones reservadas. Yo sé que lo han intentado desde el principio y como no encajaban en cuanto a fechas e informaciones reservadas ha sido irse a supuestos mensajes que tampoco encajan y ahora irse a borrado de mensajes que coincide'', ha apuntado.

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