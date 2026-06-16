La UCO encuentra facturas del "piso franco del PSOE", un escondite para "organizar encuentros" en pleno centro de Madrid

¿Por qué es importante? Según declaró el empresario Joaquín Parra, Leire Díez y Javier Pérez Dolset se referían a un piso de la calle Diego de León de Madrid como "un piso franco del PSOE". Eso sí, el informe no recoge ni que el piso fuese propiedad de la formación ni que se hiciese cargo del pago del alquiler del mismo.

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela que Leire Díez y Javier Pérez Dolset se referían a un piso en la calle Diego de León de Madrid como "un piso franco del PSOE" para organizar encuentros. Este inmueble se menciona en relación con la magistrada Beatriz Biedma, quien instruyó una causa contra el hermano del presidente del Gobierno en Badajoz. Díez, Dolset, el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada y el empresario Joaquín Parra Páez formaron un grupo de WhatsApp llamado "Vacaciones y viajes". La UCO encontró facturas de alquiler pagadas por Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, pero no se acredita que el PSOE fuera el arrendatario ni responsable de las facturas.

Entre las novedades que recoge el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están las facturas por el pago del alquiler de un piso en la calle Diego de León de Madrid al que Leire Díez y Javier Pérez Dolset se referían como "un piso franco del PSOE" para organizar encuentros.

La situación de este inmueble es mencionada en el informe dentro de un apartado dedicado a las actuaciones relacionadas con la magistrada Beatriz Biedma, la jueza que instruyó la causa contra el hermano del presidente del Gobierno en Badajoz, que se convirtió en una de las "líneas de actuación" de la trama de Leire Díez. Para llevar a cabo sus acciones, Díez, Javier Pérez Dolset, el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada y el empresario Joaquín Parra Páez crearon un grupo de WhatsApp llamado "Vacaciones y viajes".

En su informe, la UCO recoge la declaración de Parra, que también aseguró que este grupo de cuatro personas mantuvieron un primer encuentro en esa vivienda en ese piso en Diego de León, 36. Aunque Parra no supo precisar la fecha exacta, la UCO apunta a que hubo una reunión el 2 de septiembre de 2024. Sí que recordaba, no obstante, que Leire Díez "disponía de la llave del piso".

Los agentes apuntan a que el piso lo tenía alquilado, indiciariamente, Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, un piso que utilizaba como "despacho o sala de reuniones". Según la UCO, "se tendría constancia del uso del citado piso para la celebración de, al menos, otras dos reuniones entre personas investigadas": una el 25 de septiembre de 2024 entre Díez, Santos Cerdán y Dolset, y una segunda el 16 de octubre de ese año entre Leire y Santos Cerdán.

Es entonces cuando la UCO encuentra facturas con transferencias de Fernández y de la empresa Allies & Altera, de la que es administrador único, a la propietaria del inmueble. Los investigadores han encontrado "al menos" seis facturas correspondientes ai alquiler del referido inmueble, siendo la empresa de Fernández la pagadora del mismo.

Pese a los nuevos detalles que arroja el informe, no queda acreditado ni que el PSOE fuera el arrendatario del inmueble ni que se hiciese cargo de esas facturas.

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