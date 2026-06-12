Dimite un consejero de Tubos Reunidos y el Interventor General de Andalucía por sus vínculos con la trama de Leire Díez

Los detalles Mientras que Jesús Pérez Rodríguez Urrutia ha achacado su salida de la siderúrgica al concurso de acreedores; Miguel Ángel Figueroa lo ha hecho, según cuenta EFE, para no perjudicar al Gobierno de Juanma Moreno.

El consejero independiente de la empresa alavesa Tubos Reunidos Jesús Pérez Rodríguez Urrutia, investigado en el caso vinculado a la presunta fontanera del PSOE, Leire Díez, ha presentado su dimisión. De esta manera, se suma a la del Interventor General de Andalucía, Miguel Ángel Figueroa.

Esta última salida se produce tras conocerse la existencia de vínculos con la trama, pues Leire Díez presuntamente se habría beneficiado de información facilitada por el ya excargo de la Junta durante su etapa en el Gobierno central. Fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos en funciones han confirmado a EFE la renuncia de Figueroa, quien ocupaba el cargo de responsable de la Intervención General andaluza desde principios de 2025, y estaba muy vinculado al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández.

Debido a su relación con el que fuera presidente de la SEPI y raíz de los vínculos de este con la supuesta trama de Leire Díez que investiga la Justicia, Figueroa planteó dejar su puesto para no perjudicar al Gobierno de Juanma Moreno, según fuentes del Ejecutivo autonómico. Sin embargo, desde el Gobierno andaluz se pidió al ya exinterventor que esperase a que pasaran las elecciones del pasado 17 de mayo para dimitir.

"Cuando pasaron las elecciones, dimitió. Fue el pasado lunes", han confirmado las mismas fuentes. Pese a ello, la renuncia de Miguel Ángel Figueroa no se llevó al Consejo de Gobierno de esta semana, de modo que se espera que se despache en la reunión del Consejo de la próxima semana.

Figueroa, cuya renuncia ha sido adelantada por 'El Independiente', aparece citado de forma expresa en una de las libretas intervenidas a la exmilitante socialista por la Guardia Civil, donde Díez anotó de su puño y letra: "Él va a ser nuestros ojos en la SEPI", junto a las siglas MAF, correspondientes a quien entonces ocupaba la Dirección de Participadas III de la SEPI.

La documentación publicada por este periódico sitúa a Figueroa como una de las principales fuentes de información de Díez sobre el funcionamiento interno de la SEPI y, en particular, sobre la gestión del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), creado para rescatar compañías afectadas por la pandemia.

Dimisión en Tubos Reunidos

La empresa siderúrgica ha comunicado este viernes a la CMNV que ha recibido una carta de cese voluntario de Jesús Pérez Rodríguez Urrutia, quien deja de ser consejero independiente de la compañía desde este mismo viernes. Además de este consejero, figuran como investigados el actual director general de la compañía alavesa, Carlos López de las Heras, y el expresidente de Tubos Reunidos Francisco Irazusta, según han confirmado a EFE fuentes del caso.

El ya exconsejero de Tubos Reunidos ha vinculado su marcha a la entrada en concurso de acreedores de la empresa, sin hacer alusión a su situación como investigado en el caso de Leire Díez. "Ante las actuales circunstancias de la sociedad con su entrada en concurso, y teniendo en cuenta que su evolución y situación financiera requieren una especial dedicación que resulta incompatible con mis otras responsabilidades, os comunico mi decisión de presentar mi cese voluntario como consejero independiente con fecha de efectos desde el día 12 de junio de 2026", ha explicado Rodríguez Urrutia.

Se trata de un empresario de larga experiencia, que ha sido presidente en España de BNPP Real Estate, director general de Occidental Hoteles, Metrovacesa, Grupo Ence y Planeta De Agostini, así como secretario general de Abengoa. El pasado 4 de junio agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron durante diez horas la sede de Tubos Reunidos en Bilbao en el marco de una pieza secreta que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

La empresa alavesa aparece nombrada en varias ocasiones en el sumario del denominado caso Leire Díez. En uno de los atestados de la UCO, los agentes aluden al préstamo de 112,8 millones de euros concedido por la SEPI a la mercantil Tubos Reunidos. También se refieren a los indicios de que el grupo denominado Hirurok (Nosotros tres, en euskera, y presuntamente integrado por Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso) habría llevado a cabo "acciones tendentes al otorgamiento de esta ayuda, percibiendo por ello un total de 114.950 euros" a través de la empresa Mediaciones Martínez.

La UCO cree que Leire Díez y Vicente Fernández "propusieron acudir" a Santos Cerdán y Antxon Alonso (empresario al que los investigadores consideran socio del exdirigente socialista) para "impulsar" la ayuda cuando esta estaba bloqueada, y sospecha que el grupo Hirurok intermedió con "algún miembro del Partido Nacionalista Vasco", lo que "podría haber contribuido" a que la ayuda llegase a término.

Los investigadores también han identificado "una segunda operativa llevada a cabo entre 2024 y 2025" para conseguir el aplazamiento de una amortización parcial de los intereses de la deuda, en la que podría haber participado Cerdán.

El sumario refleja una reunión entre Cerdán, Leire Díez y dos directivos de Tubos Reunidos el 13 de noviembre de 2024 en el despacho que el exsecretario de Organización socialista tenía en la sede del PSOE, en la calle de Ferraz, en Madrid. "Reunión Tubos Reunidos" es una de las anotaciones que aparece en una libreta azul de notas incautada a Leire Díez y que obra en el sumario. "Con razón de esta operativa", dice la UCO, Vicente Fernández "habría facturado 40.000 euros a Tubos Reunidos", recuerda la agencia EFE.

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