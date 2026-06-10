La búsqueda del poder político con una foto papal: el álbum de estampitas con León XIV que quieren a izquierda y derecha

Entre líneas Este miércoles no será el presidente canario, Fernando Clavijo, quien tenga acceso preferente al papa, a pesar de llegar al archipiélago, sino que será su principal líder electoral y ministro, Ángel Víctor Torres. Sánchez lo elige a él, por delante de ministros como Bolaños, Albares o Saiz.

El Papa León XIV visitará el muelle canario de Arguineguín para reunirse con migrantes de Senegal, Gambia y Mali. Sorprendentemente, será recibido por Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, en lugar de Fernando Clavijo, presidente del archipiélago. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha priorizado esta recepción sobre otros ministros. La visita del Papa ha generado una intensa búsqueda de fotografías con él, siendo Sánchez y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quienes más encuentros han acumulado. Otros políticos y figuras públicas, como Alberto Núñez Feijóo y Antonio Banderas, también han buscado su "estampita" con el pontífice.

El papa León XIV visitará este jueves el muelle canario de Arguineguín, donde se reunirá con migrantes de Senegal, Gambia y Mali que llegaron a las costas españolas en patera. Allí no le va a recibir el presidente del archipiélago Fernando Clavijo, sino que lo hará su máximo rival electoral, el socialista canario y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Algo que sorprende puesto que el presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, le ha cedido ese puesto al canario por delante del ministro que lleva las relaciones con el Vaticano, Félix Bolaños; del de Exteriores, José Manuel Albares, y hasta de la ministra de Migraciones, Elma Saiz. Lo contaba este miércoles el periodista de 'El Mundo', Juanma Lamet, que lo define como la búsqueda del poder político con una foto papal.

'Una foto suya bastará para...'

Un pensamiento, el de 'una foto suya bastará para relanzarles', que se ha convertido estos días en el credo de muchos, pues no hay duda de que han estado a la caza y captura de la foto papal. Ahora bien, el que más acumula estas 'estampitas' es Pedro Sánchez, quien, por primera vez como presidente del Gobierno ha acudido a una misa.

De esta manera, logra la foto con el Papa en la Sagrada Familia, pero este miércoles le vuelve a ver en Gran Canaria en un acto muy simbólico, junto a migrantes. Otra foto para álbum, que se suma a las de este lunes en el Congreso de los Diputados y en la Nunciatura Apostólica de Madrid, pero también a las del pasado fin de semana en el Palacio Real y en el aeropuerto de Barajas, donde recibió al sumo pontífice nada más bajar del avión.

Un álbum repleto también para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien también le vió nada más bajar del avión que traía a León XIV directo desde el Vaticano. La 'popular' también estuvo en la recepción del Palacio Real, en la misa de Cibeles, en el acto del Movistar Arena, y hasta apuró la última foto desde Barajas cuando el papa embarcaba en el avión rumbo a Barcelona este martes. Sin olvidar, eso sí, su audiencia privada en la Nunciatura que luchó hasta el último minutos después del discurso histórico del sumo en el Congreso de los Diputados.

Breve encuentro también con el líder de la oposición y presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, cuya estampa no dudó en compartir en sus redes sociales enseguida. Los demás políticos de primera línea, en cambio, se han tenido que conformar con un saludo, pero suficiente para tener una foto como el republicano catalán Gabriel Rufián o el líder de Vox, Santiago Abascal.

Saludo, foto y a las redes también la estampa de la líder de Sumar, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, así como la de medio Consejo de Ministros, como la de Vivienda, a ver si surge un milagro. A este peculiar álbum se suman las imágenes conseguidas por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, o el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa.

Eso sí, no solo los políticos quieren su foto con el papa León XIV. Muchos conocidos han intentado tener su estampita como Antonio Banderas o Mario Vaquerizo, que se tuvo que conformar con un apretón de manos, aunque le valió para quedarse contento. En definitiva, una ristra de estampitas para que nadie pueda decir eso de "debí tirar más fotos". Ahora bien, justo es el cantante puertorriqueño Bad Bunny y autor de la precitada letra, quien se vió con el papa, pero no ha compartido públicamente aún su imagen con el pontífice.

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