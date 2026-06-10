Lamet destaca que el "punto álgido" de la visita del papa será en Canarias: "El mensaje principal es el del respeto a la dignidad inmigrante"

El periodista Juanma Lamet analiza la visita del papa en España y asegura que cree que será Canarias el punto más importante de este viaje. En el vídeo podemos ver al completo su análisis.

Este jueves, el papa partirá hacia Canarias, donde estará jueves y viernes y finalizará así su visita en España, donde llegó el pasado sábado, 6 de junio. El periodista Juanma Lamet, de El Mundo, cree que serán las Islas Canarias el punto más algido de la visita del máximo pontífice en nuestro país.

Y así lo explica en Al Rojo Vivo, tras asegurar antes que el viaje del papa en España está "saliendo muy bien": "El punto algido de la visita será Canarias. El mensaje principal de todo este viaje es al final, el del respeto a la dignidad de las personas migrantes y la no discriminación. Y lo dice además en una semana en la que "se ha aprobado una nueva investidura de un Gobierno que va a llevar adelante la prioridad nacional, como es el de Castilla y León".

Así, según analiza Lamet, "veo en León XIV una voluntad de influencia política bestial. Ese es su legado hasta ahora: intentar recuperar o influir en la recuperación del multilateralismo y el orden internacional, por un lado, y en frenar el discurso xenófobo contra la inmigración".

En definitiva, "creo que este es el calado que va a quedar de este viaje, mucho más que la parte de los mensajes políticos de los partidos ahora mismo", concluye el periodista.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.