El papa recibe a Ayuso y Feijóo en la Nunciatura en unas audiencias que no estaban previstas

Los detalles El pontífice ha aceptado recibir a los dos dirigentes del PP en un breve encuentro que ha tenido lugar después de su comparecencia este lunes en el Congreso de los Diputados.

El papa León XIV recibió en la Nunciatura Apostólica a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y a Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, en encuentros no previstos en su agenda antes de la vigilia en el Santiago Bernabéu. Ayuso se reunió de manera privada con el pontífice, acompañada por sus consejeros, mientras que Feijóo destacó a León XIV como "faro moral" y defendió las raíces cristianas de España. Feijóo también criticó el aborto y la eutanasia, y regaló al papa una camiseta firmada por Rafa Nadal y un libro sobre la historia de Santiago de Compostela.

El papa León XIV ha recibido este lunes en la Nunciatura Apostólica a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, con quienes ha compartido dos breves encuentros que no estaban previstos en la agenda antes de la vigilia que tendrá lugar en la tarde de este lunes en el Santiago Bernabéu.

El pontífice ha mantenido un encuentro de unos 15 minutos con Ayuso en una audiencia privada para la que el Vaticano habría reclamado a la presidenta de la Comunidad de Madrid máxima discreción. En ese encuentro, la dirigente madrileña ha estaco acompañada por sus consejeros de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, y de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila.

Del mismo modo, León XIV ha recibido en audiencia al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, según han trasladado fuentes del partido a laSexta, en un encuentro que, igual que el de Ayuso, no estaba previsto en la agenda del pontífice. "Son días de gran ilusión para una parte muy importante de nuestra sociedad y en el PP compartimos esa alegría", le ha trasladado Feijóo al máximo dirigente de la Iglesia Católica.

En esa reunión, Feijóo ha reivindicado la figura de León XIV como "faro moral", y al igual que ha hecho tras el discurso del pontífice en la mañana de este lunes en el Congreso de los Diputados, ha apelado a la tradición católica y el humanismo como valores compartidos por el PP y la Iglesia. "España, como el resto de Europa, no se entiende sin sus raíces cristianas", ha asegurado Feijóo, que ha añadido que "no vamos a renunciar a ese legado, sino a reivindicarlo porque una sociedad verdaderamente libre no se construye contra sus raíces, sino desde ellas".

Asimismo, el líder de la oposición ha trasladado a León XIV su crítica al aborto y la eutanasia efectuada desde la tribuna de oradores de la Cámara Baja, alegando que "la defensa de la vida, la familia y la libertad" son "objetivos irrenunciables" del proyecto del PP.

El encuentro ha concluido con un obsequio de Feijóo a León XIV: una camiseta firmada por Rafa Nadal y el libro 'España sagrada: tomo XX', que relata la historia de Santiago de Compostela como gran núcleo de la religión católica en el país.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido