Se produjo el encuentro del año: el papa León XIV recibió a Bad Bunny en privado en el Bernabéu

Los detalles Tras muchas peticiones y deseos pedidos, se ha producido el encuentro más esperado sin que nadie pudiera verlo. Porque el papa León XIV ha recibido en audiencia privada a Bad Bunny. Todo tras la realización del acto del santo padre en el Santiago Bernabéu.

El encuentro secreto entre el papa León XIV y Bad Bunny ha generado gran expectativa. Según ha confirmado el Vaticano a laSexta, el pontífice recibió en privado al cantante puertorriqueño tras su acto en el Santiago Bernabéu, Madrid. Aunque se tomaron varias fotografías, solo hay una imagen oficial de la reunión, y ambos equipos están decidiendo cuándo publicarla. Este encuentro había sido rumoreado desde que se conocieron las fechas de la visita del papa y los conciertos de Bad Bunny en España. Incluso el arzobispo de Madrid, José Cobo, insinuó que no era descartable, destacando la creación de puentes entre ambos mundos.

Tras muchas peticiones, sueños y deseos, parece que el encuentro más esperado se ha producido sin que nadie pudiera verlo. Porque el papa León XIV habría recibido en privado a Bad Bunny. Todo tras la realización del acto del santo padre en el Santiago Bernabéu.

Allí, en el estadio del Real Madrid, este lunes 8 de junio se reunieron cientos de personas para ver al pontífice a su paso por Madrid, antes de partir a Barcelona. Todos miraban al papa y a los invitados que ante él iban hablando o actuando. Pero, lo que no sabíamos, es que la reunión con la persona más deseada del mundo de la música se iba a dar en secreto.

Según ha confirmado el Vaticano a laSexta, el cantante puertorriqueño Bad Bunny disfrutó de una audiencia privada en la que se tomaron fotografías con varios teléfonos móviles. Pese a ello, solo hay una imagen oficial de la reunión, la que hicieron los responsables de prensa del santo padre. Ahora, tanto el equipo de Bad Bunny como el de León XIV están estudiando y pensando para decidir cuál es el mejor momento para publicar la que será una de las fotografías más importantes del año.

Hay que recordar que ambos estaban al mismo tiempo en la capital de España. El papa por su visita a nuestro país; el cantante para terminar su decena de conciertos en la ciudad.

Rumores y ruegos

Desde que se confirmaron las fechas tanto de los conciertos del reguetonero como las del santo padre, han sido muchos los rumores que apuntaban a que este encuentro se iba a producir. Hasta se llegó a decir que León XIV iba a ser uno de los invitados a la famosa y polémica 'casita de Bad Bunny'.

Hasta el arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, José Cobo, insinuó que la reunión no era descartable. "Madrid da para mucho. Hay personas que no se oponen, sino que crean puentes, y puede haber puentes".

Y llegó a decir: "Desde luego, creo que en cuanto él se entere de que está, pues si quiere hablar con el papa, el papa seguro que le recibe, como recibe a todos. No serían cosas antagónicas". Pues dicho y hecho.

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