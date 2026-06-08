Abascal confronta con el papa: "Me gusta la política migratoria del Vaticano, si uno entra ilegalmente tiene multa y cárcel"

¿Qué ha dicho? El líder de Vox ha pedido diferenciar entre el discurso político del papa y la política práctica que cree que se tiene que llevar a cabo. A su juicio, la necesidad de acogida al débil y al inmigrante es "perfectamente compatible" con las leyes de los Estados.

Santiago Abascal, líder de Vox, ha destacado que el Vaticano no permite la inmigración ilegal y ha instado a diferenciar entre discursos y políticas prácticas. Tras las palabras del Papa León XIV en el Congreso sobre justicia social y acogida a migrantes, Abascal ha señalado que el Vaticano aplica una política migratoria estricta y ha pedido una similar para España. Además, ha coincidido con el Papa en la necesidad de evitar la polarización política y ha defendido acuerdos para combatir mafias y delincuencia. Abascal ha elogiado el discurso del pontífice por su reconocimiento a la historia y tradición de España.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha resaltado este lunes que la Ciudad del Vaticano no tolera en su Estado la inmigración ilegal y ha pedido "distinguir" entre los discursos y la política práctica, después de que el Papa León XIV haya defendido en el Congreso "justicia social, acogida respetuosa e integración" para los migrantes y refugiados.

A su salida de la sesión, el líder de Vox ha afirmado que las palabras del pontífice sobre la inmigración son "las que se esperan" de un líder religioso, pero ha aconsejado diferenciar entre discurso político y política práctica.

Según ha dicho, en el Vaticano se aplica una política migratoria muy clara: "Si uno entra ilegalmente o con violencia pues tiene multa, tiene cárcel y prohibición de entrada", ha explicado, y ha pedido una "igual" para España.

"Es perfectamente razonable escuchar un discurso de acogida como el que nosotros compartimos con un discurso sobre el derecho a permanecer en su propia tierra, también señalar (...) los conflictos que ocasiona la inmigración masiva en muchas sociedades", ha añadido, haciendo hincapié en que "no hay ninguna contradicción".

Abascal también ha abordado la crítica a la polarización política emitida por León XIV, y ha asegurado que está "plenamente de acuerdo" con que hay que "evitarla" entre "los políticos honrados".

En esta línea, ha defendido "llegar a acuerdos para combatir a las mafias y para combatir a los delincuentes" y no cree "que nadie que apele al riesgo de la polarización esté pidiendo silencio frente a los crímenes y frente a las corrupciones". "Y desde luego no lo ha hecho León XIV", ha añadido. Por lo demás, Abascal ha señalado que el discurso del pontífice ha sido "tremendamente elogioso" con la historia y la tradición de España.

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