"Siguen muriendo en el camino": la historia de un joven senegalés que pasó días en Arguineguín y que quiere contar al papa

¿Por qué es importante? La situación de estos migrantes, que en noviembre de 2020 vivieron hacinados en el conocido como 'muelle de la vergüenza', acaparó la preocupación del papa Francisco y su sucesor realizará este jueves la visita que a él le quedó pendiente.

El papa León XIV visitará el 'muelle de la vergüenza' en Arguineguín, Gran Canaria, cumpliendo el deseo del papa Francisco de rendir homenaje a las víctimas de la migración. En noviembre de 2020, miles de migrantes vivieron en condiciones inhumanas en este puerto, durmiendo en el suelo y sufriendo abusos. Ousseynou Fall, un joven senegalés que vivió esa experiencia, ahora trabaja como cocinero y espera contar su historia al papa. La visita busca visibilizar el dolor y sufrimiento de los migrantes, un tema que preocupó profundamente al papa Francisco.

El papa León XIV cumplirá este jueves el deseo de su predecesor, el papa Francisco: ir al 'muelle de la vergüenza'. Así es como se llamó en plena pandemia al puerto canario de Arguineguín, donde se hacinaron miles de personas en condiciones terribles. Y allí es donde el papa hará un homenaje a las personas que han perdido la vida en el drama de la migración.

En noviembre de 2020 miles de personas migrantes vivieron hacinadas en ese muelle de Gran Canaria. Dormían en el suelo, bajo carpas, entre ratas y, de vez en cuando, se llevaban algún que otro porrazo.

El joven senegalés Ousseynou Fall, tras una larga travesía en el mar en la que vio como moría "la gente por el frío y la falta de agua", pasó seis días durmiendo al raso en el muelle de Arguineguín. "Estábamos todo el tiempo ahí esperando. No podíamos movernos porque había mucha gente. Solo podíamos esperar", ha contado.

Cinco años después duerme bajo un techo en la misma ciudad y trabaja como cocinero. Fall fue acogido por la familia de Fermina Cazorla y cree que este jueves tendrá la oportunidad de contarle su historia a León XIV. "Contarle nuestra historia y lo que estamos viviendo nuestro país. Todavía la gente sigue cogiendo la patera y muriendo en el camino", ha señalado el joven.

"Agradecidísimos de que haya venido al 'muelle de la vergüenza'. Ver a esas personas hacinadas durmiendo sobre cartón", ha apuntado Cazorla. "Sobre todo, ver el dolor, el sufrimiento y el rechazo que sienten", ha agregado Fefi Valerón, coordinadora de Acogida Digna.

La situación de estos migrantes acaparó la preocupación del papa Francisco y su sucesor realizará este jueves la visita que a él le quedó pendiente.

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