Junts denuncia que el papa León XIV "ha hablado más catalán en una hora" que Feijóo y Sánchez "en toda su carrera política"

¿Qué ha dicho? La portavoz del grupo afirma que el PSOE y el PP "solo se acuerdan de Cataluña cuando necesitan los votos de los catalanes" y dice que "como país reciben un trato de tercera".

En una nueva sesión de control al Gobierno en el Congreso, Pedro Sánchez enfrentó críticas de Miriam Nogueras, portavoz de Junts, quien cuestionó su compromiso con Cataluña y el uso del catalán. Nogueras acusó al presidente de olvidar a Cataluña salvo cuando necesita sus votos, y criticó la gestión del Gobierno catalán y de Salvador Illa. Sánchez respondió destacando su respeto por las lenguas cooficiales y culpó al PP por bloquear su uso en el Senado. Además, subrayó los esfuerzos para que el catalán, euskera y gallego sean reconocidos en Europa y mencionó la agenda de reencuentro y convivencia.

Nueva jornada de sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Nuevo día de examen para Pedro Sánchez. Para un PSOE que está en el foco de la Justicia y en el punto de mira de muchos de los grupos parlamentarios en la Cámara Baja. Uno de ellos es Junts, del cual depende gran parte de la continuidad del Ejecutivo, con una Miriam Nogueras que ha reprochado al presidente el escaso uso que hace del catalán y también de cuánto y cómo piensan en Cataluña.

Porque la portavoz del grupo que lidera Puigdemont ha ido poco a poco en sus cuestiones al presidente. En unas que ha comenzado por "cómo ve a Cataluña" al uso de una de las lenguas oficiales del país recogida como tal en la Constitución.

"El papa León XIV ha hablado más catalán en una hora que usted y que Feijóo en toda su carrera política. Eso es algo que explica muy bien cuánto les importa Cataluña y los catalanes", ha expuesto Nogueras.

Y es que el tema de la relevancia ha sido una de las cuestiones clave en sus preguntas a Sánchez: "Los catalanes pagan impuestos de primera pero como país recibe un trato de tercera. Se hacen sobresfuerzos desde hace muchos años para mantener en pie un país que todos han abandonado".

"Solo se acuerdan de Cataluña cuando necesitan los votos de los catalanes", ha afirmado Nogueras, que considera que Sánchez tiene "suerte" de tener un Gobierno "miedoso" en la Generalitat que "no se atreve a venir a Madrid a reclamar el dinero de los catalanes y que es incapaz de gestionar ninguna crisis".

Porque también ha tenido palabras para Illa: "Está más preocupado por defender los intereses de Madrid y de su partido que por partirse la cara por los catalanes".

Sánchez apunta al PP

Sánchez, en respuesta, ha asegurado tener "un profundo respeto por el catalán, el euskera y el gallego", exponiendo que son lenguas que pueden usarse en el Congreso "pero no en el Senado porque la mayoría del PP lo bloquea": "Hay una gran diferencia entre unos y otros".

En ese sentido, ha hablado de su uso en Europa: "Estamos trabajando con los distintos gobiernos para que en las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del vasco, el catalán y el gallego. La desgracia es tener una oposición como el PP, que pide sus votos para una moción de censura, que lo que hace es bloquear esta propuesta del Gobierno. Una que ha puesto encima de la mesa sufragando y financiando directamente con cargo a los presupuestos el uso de estas lenguas en las instituciones".

Además, Sánchez ha hablado de la agenda "del reencuentro y de la convivencia", esperando que la Ley de Amnistía sea "ratificada y refrendada por el Tribunal de Justicia Europeo para que se pueda aplicar de manera total".

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