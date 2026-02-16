Belén Carreño, tras decir Guardiola que defiende "el mismo feminismo" que Vox: "No puedo entender por qué se mete en ese charco, innecesario"

La periodista ha calificado la intervención de Guardiola como "completamente innecesaria" y ha añadido que también resulta "innecesario seguir tensando la cuerda de una posible repetición electoral".

María Guardiola avivó la polémica en una entrevista concedida a Okdiario al afirmar que su concepción del feminismo se acerca más a la de Vox que a la de Irene Montero, a quien acusó de haber impulsado una ley que permitió la reducción de condenas a agresores sexuales. En sus propias palabras:"El feminismo que defiendo estoy convencida de que es el feminismo que defiende Vox"", afirmó, en contraposición al de "la señora Montero, a la que lo que le interesa es sacar violadores a la calle".

Una declaración que ha soprendido incluso a Antonio García Ferreras, quien ha reaccionado en directo con asombro:"Esta no la había visto venir. Esta no me la esperaba".

La periodista Belén Carreño fue especialmente crítica en el programa Al Rojo Vivo, cuestionando tanto el fondo como la oportunidad de las palabras de la presidenta extremeña: "Guardiola, ¿para qué se mete? Muchas veces los asesores políticos recomiendan que, ante la duda, no se responda. ¿En qué momento Vox ha defendido algún feminismo? No lo puedo entender. ¿Por qué se lanza a ese charco, chapotea un rato y se mete con Montero?".

Carreño ha calificado la intervención de Guardiola como "completamente innecesaria" y ha añadido que también resulta "innecesario seguir tensando la cuerda de una posible repetición electoral". A su juicio, el escenario político en Extremadura difícilmente cambiará a corto plazo: "Desafortunadamente, esto es lo que han votado los extremeños. Y en este punto casi coincido con Vox: es muy difícil que en unos meses cambie la opinión del electorado".

