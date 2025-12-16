De una fiesta navideña al arresto en el metro: así acabó detenido Nick Reiner en Los Ángeles

Los detalles Las imágenes del arresto ponen fin a una secuencia de hechos que comenzó en una fiesta navideña, continuó con una noche llena de comportamientos extraños y terminó con la detención de Nick Reiner en el metro de Los Ángeles.

Las imágenes son duras. Nick Reiner, de 32 años, hijo del director Rob Reiner y de Michele Singer Reiner, es reducido en el suelo, esposado y rodeado por agentes en una estación de metro de Los Ángeles. Ocurrió la tarde del domingo, en Exposition Park, a unos 25 kilómetros de la mansión familiar de Brentwood.

Según han publicado varios medios estadounidenses, la Policía de Los Ángeles localizó y detuvo a Nick tras considerarlo el principal sospechoso en la muerte violenta de sus padres, un caso que sigue bajo investigación judicial. El arresto fue ejecutado por agentes de la División de Homicidios por Robo, con apoyo de alguaciles federales. Minutos después, el detenido era trasladado bajo custodia mientras varios testigos grababan la escena.

Horas antes: una discusión y un hotel lleno de interrogantes

La reconstrucción de las últimas horas de Nick Reiner resulta clave. De acuerdo con 'TMZ', el joven se registró sobre las 4:00 de la madrugada del domingo en el hotel The Pierside Santa Monica, utilizando su propia tarjeta de crédito. Lo hizo pocas horas después de haber asistido, junto a sus padres, a una fiesta navideña en casa del presentador Conan O'Brien.

Allí, según relataron asistentes a 'People', Nick protagonizó una discusión muy fuerte con su padre, generando un clima de incomodidad entre los invitados. "Nick estaba asustando a todo el mundo. Actuaba como fuera de sí y no dejaba de preguntar si la gente era famosa", aseguró una fuente al citado medio.

Testigos que lo vieron llegar al hotel aseguran que parecía desorientado, aunque no presentaba heridas visibles ni manchas de sangre. Sin embargo, el escenario cambió horas después.

Cuando el personal del hotel entró en la habitación —Nick había reservado solo una noche y nunca hizo el check out— encontraron una escena descrita como "estremecedora":

La ducha llena de sangre

Manchas en la cama

Una ventana cubierta con sábanas

El hallazgo de los cuerpos y el giro del caso

Ese mismo domingo, la Policía acudió a la vivienda de los Reiner en Brentwood Heights, donde fueron hallados sin vida Rob Reiner, de 78 años, y Michele Singer Reiner, de 70, con heridas de arma blanca, según las primeras informaciones difundidas por la prensa estadounidense.

Fue su hija Romy Reiner quien alertó inicialmente a las autoridades. Posteriormente, siempre según fuentes citadas por medios locales, habría advertido de que un miembro de la familia podía ser sospechoso y lo describió como "peligroso".

Horas más tarde, la Policía confirmó que Nick Reiner era considerado responsable de las muertes, por lo que fue detenido y permanece en prisión sin derecho a fianza, a la espera de juicio. En un primer momento, algunos registros indicaron una fianza de cuatro millones de dólares, extremo que después fue corregido.

Una tragedia con un largo trasfondo personal

Más allá del impacto en Hollywood, el caso ha vuelto a poner el foco en la vida marcada por las adicciones y los problemas de salud mental de Nick Reiner. Él mismo reconoció en el pasado haber entrado por primera vez en rehabilitación con solo 15 años y haber pasado por hasta 17 centros distintos.

Según la prensa estadounidense, pasó temporadas viviendo en la calle, se distanció durante años de su familia y reconectó con sus padres en la última década, cuando estos intentaban ayudarle a superar su adicción a las drogas.

Mientras la investigación sigue su curso, el caso ya ha sido utilizado políticamente por Donald Trump, algo que ha generado una fuerte polémica en Estados Unidos por el uso del suceso antes de que exista una sentencia judicial.

Por ahora, lo único confirmado es la detención de Nick Reiner, las imágenes del arresto y una investigación abierta que mantiene en vilo a Hollywood y a la opinión pública.

