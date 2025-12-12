Prisión provisional para el presunto asesino de Riudecanyes (Tarragona) tras encontrar restos compatibles con la sangre de su pareja en su coche

Los detalles El pasado 8 de septiembre, una mujer apareció muerta en Riudecanyes (Tarragona) con signos de violencia. Hace unos días, los Mossos detuvieron a su pareja tras encontrar restos compatibles con su sangre en el coche. El juez le ha enviado a prisión provisional sin fianza por riesgo de fuga.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Reus ha enviado a prisión provisional, comunicada y sin fianza al hombre detenido por la muerte violenta de su pareja en Riudecanyes (Tarragona), un crimen ocurrido el pasado mes de septiembre. La causa queda abierta por un delito de homicidio doloso/asesinato, según han confirmado fuentes jurídicas a laSexta, y no constan antecedentes judiciales entre ambos.

El caso arrancó el 8 de septiembre, cuando la policía recibió el aviso del hallazgo del cadáver de una mujer en el barranco del Gendre, junto a la carretera T-313. El cuerpo presentaba claros signos de violencia.

Tres meses después, el 10 de diciembre, los Mossos d'Esquadra detuvieron en Reus al presunto autor del crimen: su pareja, un hombre de 45 años y nacionalidad marroquí. La víctima tenía 36 años.

Tras pasar este viernes a disposición judicial, el juez ha ordenado su ingreso en prisión y ha decidido inhibirse en favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Reus, que continuará con las diligencias.

Un auto que subraya el riesgo de fuga

En la resolución, el magistrado destaca el "notabilísimo riesgo de fuga" del detenido. Argumenta que la gravedad del delito —con penas que superan los dos años de prisión—, junto con la falta de arraigo del hombre en España y sus vínculos con su país de origen, hacen temer que pueda sustraerse de la justicia.

El juez también señala que el hombre carece de lazos laborales o económicos significativos, por lo que no existe ninguna medida menos severa que garantice su presencia durante la investigación. Por eso acuerda la prisión provisional sin fianza.

El auto recoge varios indicios clave aportados por los investigadores:

En el vehículo del detenido se localizaron muestras que, a falta de análisis definitivo, podrían ser sangre de la víctima .

se localizaron muestras que, a falta de análisis definitivo, . El teléfono móvil del sospechoso estuvo entre las 07:00 y las 07:57 del día del crimen tanto en Riudecanyes como en el barranco del Gendre. A partir de las 07:57 , hora estimada de la muerte de la mujer, solo su cobertura coincidía con la zona donde apareció el cuerpo .

estuvo entre las 07:00 y las 07:57 del día del crimen tanto en Riudecanyes como en el barranco del Gendre. A partir de las , hora estimada de la muerte de la mujer, . El detenido se acogió a su derecho a no declarar tras ser arrestado, sin ofrecer ninguna explicación a los indicios que lo incriminan.

Contradicciones en su versión

Las primeras explicaciones que dio el hombre cuando apareció el cadáver tampoco encajan con las pruebas. Aseguró en dos ocasiones que, en el momento en que su mujer desapareció, él estaba en un punto limpio municipal de Riudecanyes. Pero las cámaras de la zona demuestran que nunca estuvo allí.

Además, el entorno de la víctima aporta detalles que refuerzan las sospechas: su propia hija explicó a una tía que su padre salió de casa minutos después que la madre y regresó al poco tiempo con otra ropa distinta a la que llevaba antes.

El análisis del móvil de la víctima también refleja una situación complicada en la pareja. En varios mensajes, la mujer reprochaba a su marido que no encontrara un piso en condiciones para la familia —convivían con cuatro hijos menores— y que se pasara "todo el día durmiendo", llegando a advertirle que se marcharía sola si era necesario.

Familiares de la mujer declararon además que la pareja malvivía en un piso y arrastraba problemas económicos.

Con el sospechoso ya en prisión provisional, el caso queda ahora en manos del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Reus, que continuará con una investigación que apunta a un nuevo episodio de violencia machista.

Condena del Departamento de Igualdad y Feminismo

El Departamento de Igualdad y Feminismo de Cataluña ha condenado este nuevo feminicidio, ocurrido en Riudecanyes y confirmado el 12 de diciembre de 2025. Se trata del décimo feminicidio del año y el 158 desde 2012, cuando comenzaron a recopilarse datos oficiales.

El Departamento ha expresado su más sentido pésame y su calentamiento en torno a la vecina asesinada. De estos 158 feminicidios, 148 corresponden a mujeres y 10 a niños y jóvenes asesinados en el marco de la violencia machista. En 2025, 11 hijos e hijas han quedado huérfanos, mientras que en la última década la cifra supera el centenar.

El Departamento hace un llamamiento a la responsabilidad colectiva: "Erradicar las violencias machistas es una cuestión de país" y solo con la implicación de todos y todas se podrá garantizar que las mujeres vivan libres de violencias machistas.

