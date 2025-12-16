Los préstamos que evitaron la imputación de Juan Carlos I por fraude fiscal: 200.000 euros para salvar al rey

¿Por qué es importante? El rey emérito consiguió saldar su deuda con Hacienda gracias a empresarios y amigos aristócratas que le prestaron dinero para que pudiese evitar así una imputación por fraude fiscal.

En sus memorias, Juan Carlos I aborda momentos críticos de su vida, desde su ascenso al trono hasta su exilio en Abu Dabi, pero omite cómo obtuvo el dinero para pagar más de cuatro millones al fisco en 2021, evitando así una imputación por fraude fiscal. En 2020, la Fiscalía del Tribunal Supremo inició tres investigaciones penales relacionadas con comisiones y fondos no declarados. Para saldar su deuda, Juan Carlos I recibió préstamos de amigos y empresarios, incluyendo 200.000 euros de Alicia Koplowitz. El contrato estipulaba un interés del 3% y un plazo de devolución hasta 2026, con un periodo de carencia de dos años.

Juan Carlos I repasa en sus memorias algunos de los puntos críticos de su vida. Desde su llegada al trono hasta su exilio en Abu Dabi. Sin embargo, lo que no cuenta es cómo llegó a conseguir el dinero que le permitió pagar más de cuatro millones al fisco en 2021, esquivando así una imputación por fraude fiscal cuando se enfrentaba a una triple investigación penal de la Fiscalía.

En concreto, todo salió a la luz en 2020, cuando la Fiscalía del Tribunal Supremo abrió hasta tres diligencias de investigación penales contra él. La primera por los 65 millones de euros que la monarquía saudí le pagó, supuestamente, como una comisión en el proyecto de llevar el AVE a La Meca.

La segunda por los 10 millones que guardó en la isla de Jersey. Y la tercera por los más de ocho millones de euros que una fundación de su primo lejano, Álvaro de Orleans, le pagó en viajes en aviones durante años. Causas que abarcaban distintos delitos relacionados con la corrupción y los sobornos que tenían un elemento común: nunca pagó impuestos por su fortuna.

Una deuda que consiguió saldar gracias a la ayuda de algunos de sus amigos. Más tarde, se ha conocido que el rey emérito consiguió devolver el dinero que le prestaron para saldar sus deudas con Hacienda, una cantidad de más de cuatro millones de euros que ha conseguido reunir en tan solo cuatro años.

Entre finales de 2020 y principios de 2021, Juan Carlos I llevó a cabo dos regularizaciones fiscales: primero pagó 678.393 euros a Hacienda por la deuda tributaria que tenía por el uso de tarjetas y regalos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause y posteriormente hizo un segundo pago de más de cuatro millones por gastos propios asumidos por una fundación en Liechtenstein que gestionaba su primo Álvaro de Orleans, la fundación Zagatka.

El dinero se lo prestaron "una decena de amigos, empresarios y aristócratas que exigieron mantenerse en el anonimato", según detalló en ese momento Esteban Urreiztieta, uno de los periodistas que firman la información de 'El Mundo', en Al Rojo Vivo.

Ahora, elDiario.es ha informado que una de las personas que le hizo un préstamo fue la empresaria Alicia Koplowitz. En concreto, le dejó 200.000 euros para evitar su imputación por fraude fiscal. El contrato aplicaba un interés fijo del 3%. Este es tan solo uno de los préstamos que permitieron al monarca zanjar sus deudas con Hacienda antes de exponerse a una imputación.

El contrato daba a Juan Carlos de Borbón un plazo "máximo" de cinco años, por lo que la fecha máxima de devolución, añade, es el 28 de enero de 2026. Pero no tuvo que empezar a pagar inmediatamente: el contrato contemplaba un periodo de carencia de dos años.

Una vez vencido el primer periodo de carencia, el contrato imponía metas volantes a Juan Carlos I para ir pagando poco a poco el préstamo: 65.000 euros el primer año, otros 65.000 más el segundo y los últimos 70.000 euros antes del 28 de enero de 2026, con la posibilidad de pagar por adelantado.

