Alemania se suma al 'cheque mili' de Bélgica: implantará un servicio militar voluntario con paga de 2.600 euros al mes

Entre líneas Debido a los planes de la OTAN de reforzar su postura defensiva en Europa, el objetivo es que el ejército alemán se amplíe en unos 80.000 efectivos activos hasta alcanzar los 260.000. De no conseguirlo de forma voluntaria se podría optar por la obligatoriedad.

Alemania ha decidido reactivar su servicio militar, inicialmente como voluntario, siguiendo el ejemplo de Bélgica. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, presentó un plan que busca aumentar el número de soldados en respuesta a las crecientes tensiones geopolíticas, especialmente por la guerra en Ucrania. El sistema propuesto combina el servicio voluntario con una revisión médica obligatoria para jóvenes varones, y contempla un posible retorno al reclutamiento obligatorio si el número de voluntarios es insuficiente. Bélgica, por su parte, ofrece 2.000 euros mensuales a jóvenes que se alisten, una medida criticada por el economista Gonzalo Bernardos, quien considera que los ejércitos deben ser pequeños y profesionales. La propuesta alemana ha generado debate político, y se espera que el número de soldados alcance los 270.000 para 2035.

Alemania se suma a Bélgica y reactiva su servicio militar, que en un principio será voluntario. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, ha sido el encargado de presentar el plan acordado por la coalición entre conservadores y socialdemócratas para incrementar el número de soldados en un momento de crecientes tensiones geopolíticas, con la guerra en Ucrania y el aumento de las exigencias en la OTAN.

El plan consistiría en un sistema mixto de 'mili' en el que se refuerza el servicio voluntario y se recupera la revisión médica obligatoria para todos los hombres jóvenes. También se abre la puerta a activar, si es necesario y previa aprobación en el Parlamento, el servicio militar obligatorio.

Pistorius habló de un "paquete atractivo" para los voluntarios, que percibirán unos ingresos brutos de 2.600 euros al mes y, en algunos casos, dependiendo del tiempo de servicio, recibirán una subvención para obtener el permiso de conducir, ya sea de coche o de camión. "He subrayado a menudo que Europa mira a Alemania, no sólo en lo que respecta al dinero, el armamento y las adquisiciones, sino también en lo que respecta al personal. Y estoy muy confiado en que todo esto tendrá éxito. Lo he dicho varias veces. Otros países europeos, especialmente los del norte, demuestran que el principio de voluntariedad funciona si se combina con el atractivo, y eso es precisamente lo que espero que ocurra en nuestro caso", afirmó.

Debido a los planes de la OTAN de reforzar su postura defensiva en Europa ante la amenaza que representa Rusia, el objetivo es que la Bundeswehr se amplíe en unos 80.000 efectivos activos hasta alcanzar los 260.000, con 200.000 reservistas adicionales, procedentes en su mayoría del nuevo plan de servicio militar.

Sin embargo, dado que nunca se alcanzó el objetivo anterior de 203.000 soldados, algunos políticos conservadores expresaron su preocupación por la insuficiencia de los planes del Gobierno, lo que provocó fricciones entre conservadores y los socialdemócratas sobre si el proyecto de ley del servicio militar debía incluir un mecanismo automático para pasar al reclutamiento si el número de voluntarios era insuficiente.

"Seremos más estrictos en cuanto al carácter voluntario", afirmó por su parte el jefe del grupo parlamentario conservador, Jens Spahn, al precisar que se establecerá por ley una "trayectoria de crecimiento vinculante" para el número de soldados, así como el examen médico generalizado. Indicó que se comenzará con la generación de 2008, y a partir del 1 de enero, tanto hombres como mujeres que para entonces tendrán los 18 años cumplidos, recibirán una carta con información, aunque sólo los hombres estarán obligados a responder y a someterse al examen médico.

Además, el Ministerio de Defensa deberá presentar informes semestrales al Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento alemán, acerca del número de soldados en activo y en la reserva con el que cuentan las fuerzas armadas, con el objetivo de que la cifra de soldados alcance en 2035 los 270.000. "Si al final no basta con el carácter voluntario, será necesario establecer una obligatoriedad", agregó Spahn, y en ese caso el Bundestag tendrá que volver a examinar esta cuestión y debatir todas las variantes.

Alemania suspendió el servicio militar obligatorio en 2011, pero puede restablecerse por mayoría parlamentaria simple, también en momentos de mayor tensión o de emergencia en materia de defensa. La Constitución actual solo obliga a los hombres a prestar servicio, mientras que las propuestas para incluir a las mujeres requerirían una enmienda constitucional.

Bélgica ofrece 2.000 euros al mes por un año de 'mili'

El Gobierno de Bélgica ofrece un incentivo a aquellos jóvenes que decidan alistarse en el ejército: 2.000 euros netos al mes por estar un año haciendo el servicio militar y 10 años más como reservista.

El economista Gonzalo Bernardos ha analizado en Más Vale Tarde esta iniciativa, que sitúa en el marco de la guerra en Ucrania y ante la indefensión de Europa "porque no puede confiar plenamente en Trump". De este modo, señala que "el gasto en defensa va a aumentar" para llegar a ese 5% del PIB que pide el presidente de Estados Unidos.

Parte de este aumento en defensa, explica el economista, lo utilizará Bélgica para esta nueva mili, algo que, asegura, "me parece completamente retrógrado": "Los ejércitos han de ser pequeños y profesionales", opina Bernardos, que sostiene que esta nueva mili "no tiene ningún sentido".

Gonzalo Bernardos, sobre la 'mili' a 2.000 euros al mes en Bélgica: "Me parece completamente retrógrado"

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.